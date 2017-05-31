Знаменитую птицефабрику «Медновская» признали банкротом 2 31.05.2017, 17:49

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Экономический суд Брестской области открыл в отношении ОАО «Медновская птицефабрика» ликвидационное производство.

Сегодня в судебном заседании рассматривалось дело о банкротстве Медновской птицефабрики, сообщает БелТА.

Суд удовлетворил ходатайство управляющего о прекращении санации предприятия, признал ОАО банкротом и открыл в отношении должника ликвидационное производство. Также судом утвержден представленный управляющим план ликвидации должника.

Срок для осуществления ликвидационного производства установлен до 18 апреля 2018 года. В течение этого времени фабрике постараются найти нового собственника. С этой целью она в очередной раз будет выставлена на торги. В настоящее время имущественный комплекс ОАО оценивается в Br12 млн.

«Скорее всего придет частник, который может заплатить деньги для гашения кредиторской задолженности и который готов в том числе вкладывать деньги в оборотные средства предприятия, чтобы оно заработало», - пояснил представитель управляющего Дмитрий Поливко.

Вернуть экономическую устойчивость одному из самых проблемных предприятий Брестского района пытались в течение трех лет. Конкурсное производство в отношении Медновской птицефабрики было открыто в мае 2014 года, а в ноябре этого же года введена санация.

За это время в судебном порядке сменился управляющий ОАО. Новым управляющим назначено ООО «АнтикризисГрупп».

Попытки оздоровления предприятия производственными методами не помогли. Сейчас птицефабрика фактически не может работать самостоятельно ввиду отсутствия оборотных средств.

Активы перестали покрывать долги. Текущая задолженность по страховым взносам в Фонд социальной защиты составляет Br750 тыс. Долги за энергоносители превысили Br1 млн.

В настоящее время Медновская птицефабрика продолжает работать. Среднесписочная численность трудового коллектива составляет 175 человек.