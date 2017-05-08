Кирилл Рудый: Зарплаты в Китае намного выше белорусских 16 8.05.2017, 8:43

Кирилл Рудый

Фото: tut.by

Китай может начать переносить свое производство в Беларусь как в страну третьего мира.

В последнее время заработные платы в Китае растут стремительными темпами. За прошлый год средняя зарплата по стране составила 700 долларов, а в некоторых провинциях превысила 1000 долларов, рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Поэтому, по его словам, сейчас китайские компании начинают выносить производства в те страны, где зарплаты ниже. «И в этой связи мы становимся все более привлекательными невысокой умеренной заработной платой и достаточно высокой производительностью», — констатировал он.

Массовый приток китайских инвестиций в Беларусь сдерживают недостаточно развитый финансовый рынок и «некоторые особенности».

Китайцы, по словам Кирилла Рудого, привыкли инвестировать на финансовых рынках. «В связи с тем, что у нас он пока недостаточно развит, это сдерживает и инвестиции», — констатировал он.

Посол отметил, что есть такой элемент как «привычка принятия решений». «Китайские инвесторы иногда любят приехать в отпуск в какую-то страну, посмотреть, какие котируются акции на бирже и через телефон купить эту компанию, — рассказал Рудый. — У нас несколько другой подход. Мы любим собрать рабочую группу, обсудить, посмотреть, на каких условиях. Это затягивается. И китайский инвестор, он часто нетерпеливый и очень азартный игрок на инвестиционном рынке… Поэтому у нас здесь есть некоторые особенности, которые, вероятно, сдерживают массовый приток прямых инвестиций».