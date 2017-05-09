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Белорусы стали дешевой рабочей силой для Китая

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  • 9.05.2017, 7:50
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Китайцам это выгодно, а что получат белорусы?

На прошлой неделе Лукашенко принимал представителей китайских СМИ. Встреча предшествовала саммиту «Один пояс и один путь», который начнет работу 14-го мая в Пекине. О том, что Беларусь будет обязательно участвовать в форуме, сообщил диктатор.

Игра, стоящая усилий?

«По сути сама инициатива «Один пояс и один путь» является исторической, и перекраивает экономическую карту мира», – доказывал Лукашенко.

Слова правителя вызвали скептические комментарии.

«Это Китай прокладывает, и это не один вариант. Беларусь здесь может стать складом, перевалочной базой. Китайцам удобно, а что получит Беларусь? Сомнительные выгоды», – заявил «Белсату» политический обозреватель Александр Класковский.

Китайцам не нравится белорусская бюрократия

Свет на эту проблему сейчас может пролить высказывание бывшего помощника Лукашенко, посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого. Конечно, для белорусской стороны болезненным вопросом остаются мизерные китайские инвестиции. Как выясняется, причина такого положения, в частности, недостаточно развитый финансовый рынок и белорусская бюрократия.

«У нас другой подход. Мы любим собрать рабочую группу, обсудить, посмотреть на каких условиях. Иногда процедурные вопросы затягиваются. А китайский инвестор – он часто нетерпелив, это азартный игрок на инвестиционном рынке», – объясняет Кирилл Рудый.


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