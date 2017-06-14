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Как сибирячке в Лунинце живется

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  • 14.06.2017, 18:16
  • 9,724
Фото: media-polesye.by

По словам 24-летней девушки, в Беларуси ей не хватает свободы.

Насте 24 года. Она из Барнаула. Сейчас живет в Лунинце. «Медиа-Полесью» девушка рассказала о жизни на родине и на Полесье.

- Я жила, если смотреть по карте, в центре Сибири, рядом - Монголия, Казахстан и недалеко Китай. Горы, реки, леса. Между людьми большая разница в менталитете. У нас люди свободнее что-ли, но это я именно про Сибирь говорю, не про другие города, потому что все разные. Чем больше город, тем больше отличий между людьми.

- Что значит свободнее?

- Свободнее в высказываниях у нас, люди более аполитичные. У вас страна маленькая, больше цензуры. Телевидение полностью государственное. Все контролируется, у нас в этом плане полегче. Шутки над президентом разрешаются, и он сам над ними смеется. Взять КВН. Понятно, что от юмора уже там ничего нет, но, тем не менее, про него шутят и иногда даже по-чёрному. У вас с этим посложнее, люди более зажатые и скрытные. У нас, если у человека есть деньги, он покупает себе машины, квартиры и этого не скрывает, у вас это принято скрывать. В то же время в Беларуси много чего государственного: заводы, магазины, общепиты... У нас от государства ничего нет, кроме образовательной сферы. И то - университеты у нас частные.

- Как тебе уровень наших государственных ресторанов и ваших частных?

- Понятное дело, если это твой бизнес – ты в него вкладываешься. Если сравнивать уровень обслуживания, у нас с этим повеселее. В то же время меня приятно удивляет, что у вас люди работают на заводах, что заводы, хотя бы какие-то, функционируют, а у нас – нет. У нас каждый сам за себя.

- Больше ли в Сибири работы?

- Смотря как сравнивать. Из Сибири никто не ездит в Москву на заработки. Во-первых, 4,5 тысячи километров, ищут поближе. У вас многие уезжают, это, наверное, плохой знак, когда люди со своей страны уезжают в чужую страну работать на кого-то другого.

Уровень зарплат примерно одинаков, у нас, может, немного выше. Но у вас цены ниже. То на то выходит. Здесь яблоки стоят 36 российских рублей, в Сибири они стоят порядка 80 рублей за килограмм. У нас они растут, у нас и творог делается, и всё равно стоит дороже. На предметы первой необходимости у нас цены выше. А уровень жизни примерно одинаковый.

У нас не дают таких кредитов, как у вас. У нас нельзя взять кредит и не выплатить его, потому что деньги обесценились. В любом случае будешь платить, в любом случае будешь в долговой яме. Тебе навязывают эти кредиты. Можешь взять столько, сколько сможешь унести, а выплачивать будут дети, внуки. Нет такого, чтобы тебе государство помогло, не дождёшься тех же субсидий. У вас кредит трудно получить, а у нас - отдать. В каждом городе России есть ларьки, называются «микрозаймы». Просто под паспорт. Подходишь, занимаешь на недельку, например... Если через неделю не отдал (а это полулегальная организация), тебе могут поджечь дверь. Если берешь в банке кредит, то с тобой связывается коллектор, в твоих интересах с ними сотрудничать. Если их не обманывать и объяснять, что, к примеру, потерял работу или не можешь вернуть деньги по причине отсутствия здоровья, тебе дают отсрочку под минимальные проценты. Но если окажется, что ты врал, или так и не стал выплачивать, твой долг продают полулегальным коллекторским агентствам, и тогда тебе поджигают двери, выбивают окна и травят твоих собак.

- Часто такое бывает?

- Сейчас – реже. Всё это «лечится» и уничтожается, но, тем не менее… Всё упирается в деньги… Я бы не сказала, что всё сильно криминализировано. Наверное, это уже на государственном уровне идет. Про Медведева смотрел, наверное, фильм?!

- У нас были случаи, когда приезжали россияне, собирали жильцов и продавали фильтры для воды…

- Это еще пылесосы у вас не продавали. Но ведь это легально, по сути. Тебя никто не заставляет подписывать документы, ты сам дурак, сам повёлся.

- Но ты не считаешь это обманом?

- Это обман, как реклама, скажем, того же «фейри» или «тайда», когда приходит ребенок грязный и всё отстирывается. Это всё на обмане строится. Один вопрос, что ты это видишь в телевизоре и косвенно воспринимаешь информацию, другое дело, когда это тебе говорят в глаза. В принципе, тот же обман. А подписывать или не подписывать документы, отдавать или нет деньги – для этого уже надо немножечко умным человеком быть.

- А что за пылесосы?

- Что-то типа «кёрхера», но чуть помоднее. Приходит к тебе человек или звонит и говорит, что ему тебя порекомендовала Мария… Спрашиваешь, какая Мария, а он говорит: "Это уже не важно. Можно мы к вам придём домой и протестируем свой пылесос?». Если ты соглашаешься, к тебе приходит чувак, рассыпает по твоему ковру грязь, пшено и всё такое, потом пылесосит и говорит, мол, видите, как чисто. Когда ты отвечаешь, что твой пылесос убирает точно так, он отвечает: «Нет, а вот наш пылесос …». Там настолько всё продвигается, что большинство покупает.

Вадим и Настя

- Как получилось, что ты приехала в Лунинец? Чего, на твой взгляд, не хватает нашему городу? С какими трудностями пришлось столкнуться?

- В Лунинец я приехала к своему парню, Вадиму... Если говорить о том, чего здесь не хватает, то, в первую очередь, парка. Меня это очень удивило. Парка, где можно погулять с ребенком, где точно знаешь, безопасно, что не будет клещей. Понимаю, что город маленький, но 25 тысяч населения тоже вполне прилично. Это, правда, проблема. Летом приезжают аттракционы к Ледовой, но я приехала зимой, когда некуда сходить даже взрослым, не говорю уже о детях. Есть «Аквариум» нашумевший, или сиди дома…

А еще в последнее время меня задевают банки. Ваши банки – это очень сложно. Такое ощущение, что у вас туда ходят только обналичивать деньги, менять на доллары и платить коммуналку. Больше ничего не знают. Сколько я сталкивалась с вашими сотрудниками, так и получалось. Сейчас, когда нужно, я не иду в банк, за меня идёт Вадик. Потому что я уже не могу. Они не знают своих обязанностей, элементарно. Прихожу в один из банков, говорю: прочла на вашем сайте, что у вас можно сделать перевод в Россию, то есть мне нужно было отправить деньги на мой расчётный счёт. Еще на сайте до этого прочитала, какие реквизиты нужны. Подошла в кассу, а мне говорят: "А вы знаете, девушка, что сегодня суббота? Вам нужно подойти в отдел по обслуживанию физлиц в понедельник. Ладно, пришла в понедельник, предварительно позвонив на горячую линию и уточнив, что мой перевод возможен, и стоить это будет один рубль. Прождала полчаса в очереди, а сотрудник вообще не знает, что это возможно. Она при мне звонит на горячую линию, ей объясняют, что и как делать, потом она забывает спросить, сколько это стоит, перезванивает еще раз. В конечном итоге у неё ничего не получилось, и она решила, что это будет стоить 15 долларов (а мне всего-то нужно было перевести 15 долларов), в общем я развернулась и пошла оплачивать «WesternUnion», опять прождала 40 минут в очереди, а потом ещё 30 минут девушка делала этот перевод, потому что она путала данные и не могла разобраться с российским паспортом.Тем, кто захочет сюда переезжать, сначала нужно решить все дела с банковскими картам у себя.

Но зато у вас здесь безопасно.

- Давай про безопасность.

- Я жила в городе, где 700 тысяч человек, а в Лунинце нет и 25, всё-таки уровень преступности должен быть ниже. У вас больше мелких преступлений, велосипед украсть и так далее, всё-таки – всё друг у друга. В России больше криминала. Например, со мной была такая ситуация: с работы возвращалась в районе 7-8 вечера, зимой, уже темно было, а путь лежал через подземный переход... В таких переходах греются люди не из совсем благополучных слоев населения. Меня элементарно ловили за куртку и говорили, мол, иди сюда, что у тебя за внешность и так далее, так как внешность всё-таки притягивала. В конечном итоге всё заканчивалось тем, что я прыскала перцовым баллончиком. Было и такое, что вырывала нож из рук хулигана. Я так посчитала, что у меня средний расход перцовых баллонов – 4 штуки в год. Здесь пока ни одного не пошло... Эти люди, что в переходах, ничего не хотят, в большинстве своём пьяные, очень пьяные. И есть два исхода: или ты, или он тебя - тут каждый сам за себя. Наверное, это мне так везло. Это риск. Россия учит не расслабляться. У вас более добродушно. У вас добродушные преступления: вынести из магазина что-нибудь, например…

- Как ты считаешь, есть ли такие вещи, которым нужно научиться беларусам у жителей Барнаула? Что-то перенять, чтобы стало жить лучше и комфортнее?

- Чего мне здесь ещё не хватает, так это мелкого бизнеса, даже в плане общепита, так как заправляет несколько человек...Тут не надо быть умным, чтобы это всё видеть. И одно из самого важного – это транспорт. Зачем такие большие автобусы ездят раз в час? Зачем тратить столько топлива на такой огромный автобус? Лучше пустить два маленьких, но раз в полчаса. Это ведь удобнее. Скорее всего, у вас скажут, что для этого недостаточно финансирования, ими пользуется не так много народа, мы не можем пустить их чаще. А всё потому, что они ездят раз в час. За этот час мне проще зайти до СХТ пешком, поэтому я и не ездила ни разу на вашем автобусе. Тебе к 12.00 без опозданий надо куда-то добраться, а автобус, к примеру, едет либо в 11.10, либо в 12.10....Как поехать - непонятно.

- У нас жизнь в Сибири ассоцруется с вечной мерзлотой. Расскажи о вашем климате.

- Когда жила в Петербурге, за лето надевала платье раза три всего. И две недели ходила без куртки и без кофты. Это было всё теплое время за год, что я там была. В большинстве случаев, летом я выходла из дома в плаще. У нас в Сибири климат резкоконтинентальный, зимой минус 40-50, в то же время летом +40. Перепад температуры очень существенный. Зимой очень холодно, летом очень жарко, не бывает посерединке. Весна у нас очень поздняя, а осень ранняя. Весна у нас начинается, в нашем понимании, когда снег начинает сходить, в начале мая. Зима начинается в конце сентября. По сути, у нас один месяц весны, три месяца лета и один месяц осени. Остальное зима.

- Расскажи, какая она, Россия, в твоём понимании?

- Я могу рассказать, какой она позиционируется внутри страны и какой её чувствуют люди. А как она позиционируется на мировом уровне, наверное, вам виднее. Если смотреть госканалы,то, в принципе, всё у нас хорошо, коррупция искореняется, зарплаты поднимаются, всё прекрасно. Ну, по крайней мере, этому верит мой папа. Показывают, что все страны плохие, нас обижают, а мы всех слабых защищаем. Украина сама к нам хотела, и мы всех приютили, какие мы молодцы. Нам чужого не надо, активно санкции применяются. Например, если ты хочешь купить сыр не своего производства. У нас есть алтайский сыр, считается самым лучшим, но, по факту, фальсификат, активно добавляется пальмовое масло. И когда приезжают в гости немцы или швейцары и пробуют сыры не частного производства, а именно с больших фабрик, говорят, что он просто ужасен. А на госуровне твердят, что у нас есть алтайский сыр, не нужны ваши швейцарские сыры. То есть, больше китча идёт, что мы сильные и независимые, а на самом деле всё совсем не так. Вот у нас говорят, что Россия - богатая страна: нефть и газ, и это всё наше по праву... Так выплати мне ту мою долю, которая мне причитается, но, опять же по факту, это всё принадлежит нескольким семьям...

- А что говорят у вас о Беларуси?

- Самое популярное - это шутки про картошку. Когда я первый раз собиралась сюда ехать, друг спросил: «Что ты там хочешь увидеть? Там только совок и картошка, ну, ещё и трасянка». Ну, и, в основном - это Лукашенко, а ещё и чай с малиновым вареньем.

- Твое увлечение, насколько мне известно, плести дреды…

- Да. Я могу заплести их всем желающим.


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