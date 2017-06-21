Девять мест в мире, где можно купить дом за один евро 1 21.06.2017, 16:59

Ливерпуль

Цены на недвижимость редко нас радуют, особенно если домик мечты находится где-нибудь во Франции или в Италии.

Сайт AdMe.ru собрал 9 домов со всего мира, которые можно приобрести за 1 евро или вовсе бесплатно, выполнив некоторые условия.

Рубе (Франция)

Фото: depositphotos

Предложение: В небольшом городке на границе с Бельгией дома продаются по символической цене 1 евро. Цель программы — вдохнуть новую жизнь в район.

В чем подвох: Дом необходимо восстановить за счет собственных средств и не продавать его в течение 5 лет.

Кобридж (Англия)

Фото: rexfeatures / Image by Jonathan Hutchins used under CC

Предложение: Цель такого аттракциона неслыханной щедрости в графстве Стаффордшир — дать вторую жизнь заброшенным домам и обновить город. В городе Кобридж есть несколько десятков домов по цене 1 евро.

В чем подвох: 1 евро — это только начальное вложение для каждого владельца дома. В дополнительных требованиях — соглашение на кредит по низкой процентной ставке в размере 30 тыс. фунтов стерлингов для ремонта или подтверждение, что у нового владельца есть сбережения для восстановления дома. В течение 5 лет недвижимость продавать нельзя.

Ливерпуль (Англия)

Фото: Image by LivingOS used under CC / rexfeatures

Предложение: Дома выставлены на продажу в районе Энфилд. Цель — преобразование ветхого жилья в красивые дома. Перед продажей городские власти выполнят всю самую сложную работу по восстановлению домов.

В чем подвох: Предложение действует для граждан, которые работают или проживают в Ливерпуле.

Каррега-Лигуре (Италия)

Фото: wikimedia / Image by Andre86 used under CC

Предложение: Власти Каррега-Лигуре создали проект, который должен остановить опустение поселка (в 13 районах проживают всего 98 человек). Это один из наименее населенных поселков Италии на высоте 950 метров над уровнем моря, зато эти места славятся отличной экологией.

В чем подвох: Жилище необходимо будет восстановить, используя только экологичные материалы. Также новые хозяева должны сохранить аутентичность внешнего вида зданий, чтобы стиль дома внешне полностью соответствовал предыдущей постройке.

Острова Хоккайдо (Япония)

Фото: depositphotos / maxpixel

Предложение: Власти японского острова Хоккайдо, столкнувшиеся с проблемой оттока населения, стали бесплатно раздавать землю всем желающим.

В чем подвох: Есть лишь одно условие: нужно построить за 3 года свой дом и официально поселиться в нем.

Лечче-неи-Марси (Италия)

Фото: depositphotos

Предложение: Городок Лечче-неи-Марси находится в самом центре Италии в регионе Абруццо. И здесь есть программа по распродаже недвижимости по 1 евро. Предложением может воспользоваться любой — местная регистрация не требуется, дома принадлежат частным собственникам, которые хотят от них избавиться.

В чем подвох: Нужно оплатить все расходы на нотариальную регистрацию, оформление передачи права собственности и кадастровый сбор. Кроме того, в течение года с момента покупки нужно представить проект реконструкции и после разрешения в течение 2 месяцев начать работы.

Раппоттенштейн (Австрия)

Фото: Image by Xell used under CC / wikimedia

Предложение: Деревня Раппоттенштейн в северной Австрии, обеспокоенная сокращением населения, в 2009 году предлагала бесплатную землю каждому, кто обязуется завести семью в течение 10 лет.

В чем подвох: Еще одно условие: новые владельцы должны построить дом на участке в течение 3 лет. Если условия не будут выполнены, им придется выплатить штраф в сумме 12 тыс. евро.

Ганджи (Италия)

Фото: eastnews / Image by Michele Ursino used under CC

Предложение: Население региона стремительно сокращается, в связи с чем покупка дома в историческом центре города Ганджи стоит столько же, сколько чашечка кофе в баре неподалеку, — 1 евро. Дома, которые не нуждаются в серьезной реконструкции, продают за $ 100, а те, которые разрушены, отдают бесплатно.

В чем подвох: Состояние объектов недвижимости весьма плачевно, и дом придется восстанавливать за счет собственных средств. Оформление покупки любой недвижимости в Сицилии стоит 6 000 евро, также при покупке домика в Ганджи будущий владелец обязуется в течение 5 лет сделать ремонт.

Шан-дю-Буль (Франция)

Фото: Image by Challiyan used under CC / rexfeatures

Предложение: Коммуна французской Нормандии под названием Шан-дю-Буль в попытке привлечь новых жителей выставила на продажу участки земли под застройку по цене 1 евро за 1 кв. м. Шан-дю-Буль насчитывает всего 388 жителей, молодые люди уехали в другие регионы в поисках работы.