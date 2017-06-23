Госдума РФ в первом чтении одобрила запрет анонимайзеров 23.06.2017, 19:54

Если законопроект примут, под запрет могут попасть популярные ресурсы, поисковики и магазины приложений.

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», среди прочего предусматривающие запрет анонимайзеров — средств для обхода заблокированных ресурсов. Законопроект поддержали 363 депутата, пишет РБК.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» были внесены в нижнюю палату парламента 8 июня. Согласно им владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов не смогут предоставлять доступ к сайтам, которые заблокированы на территории России. Также Роскомнадзор получит право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок. Согласно этим поправкам операторы поисковых систем будут обязаны прекратить выдачу ссылок на информационные ресурсы, включенные в перечень Роскомнадзора, на территории страны.

Поправки были разработаны «в целях повышения эффективности ограничения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым в России ограничен на законном основании», говорится в пояснительной записке к законопроекту. В списке авторов документа значатся депутат «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, а также коммунист Андрей Ещенко.

В середине апреля газета «Ведомости» сообщила, что законопроект был разработан в Роскомнадзоре по инициативе Совета безопасности России. При этом источники издания указали, что техническую часть документа создавали юристы Медиа-коммуникационного союза. Их задачей было запретить доступ на сайты с пиратским контентом, на которые пользователи попадали с помощью специальных программ.

Эксперты ранее поясняли, что под поправки могут попасть магазины приложений, включая Google Play, AppStore и прочие, так как на них доступны средства обхода блокировок. К тому же под законопроект могут попасть различные программные платформы типа операционных систем и их технические порталы, например портал техподдержки Microsoft, описывающий настройку VPN в различных версиях Windows, рассказывал консультант ПИР-центра Олег Демидов. Под запретом могут оказаться и популярные браузеры, которые предлагают возможность обхода блокировки. В частности, Opera встроила в свой браузер VPN-сервис. Похожие опции присутствуют и в версии Chrome для Android (функция экономии трафика), и в браузере Safari (сжатие трафика) от компании Apple.