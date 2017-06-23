Любовь Санкевич: Если бы не коррупция, которую развел Лукашенко, мы жили бы как в Европе 8 23.06.2017, 20:18

2,682

Фото: «Радыё Свабода»

На вчерашней акции солидарности активистка из Бобруйска публично попросила прощения за то, что в 1994 году голосовала за Лукашенко.

Активистка Любовь Санкевич из Бобруйска за короткое время стала теле- и видеозвездой. Известность пришла к женщине 22 июня после интервью на пикете солидарности с политзаключенными в Минске, где она публично попросила прощения за то, что в 1994 году голосовала за Лукашенко.

По возвращении в родной Бобруйск приключения для пенсионерки не закончились. На вокзале Любовь Михайловну задержали милиционеры и повезли в управление составлять протоколы. Там Санкевич стало плохо, она вызвала скорую помощь и попала в больницу, передает «Радыё Свабода».

Сегодня Любовь Санкевич чувствовала себя лучше и поэтому решила пойти по делам в город, но опять столкнулась с милицией. Как раз в начале интервью к Любови Михайловны просто на улице подошли милиционеры и потребовали проехать с ними в отдел милиции на разговор с начальником. «Надевали мне наручники, но сама я не поеду. Пусть вызывает повесткой, более того без адвоката я с ним разговаривать не пойду», - сказала по телефону Любовь Михайловна. Через несколько минут ей все же удалось отделаться от сопровождения, и разговор с журналистами продолжился.

- Вы говорили на площади, что разочаровались в Лукашенко. В чем конкретно?

- Знаете, я по образованию бухгалтер, более 30 лет отработала с цифрами. Что тут говорить о Лукашенко, когда все показатели давно ползут вниз. Заводы закрываются, зарплаты падают, людям негде работать и нет как сводить концы с концами. При этом коррупция растет. Если бы не коррупция, которую развел Лукашенко вокруг себя, мы жили бы как в Европе. Денежные вклады не вернул, квартиру, которую я получила еще в СССР, приходится выкупать. Вот как раз иду из сберегательной кассы, остатки пенсии отдала. Жалобы не помогают. А что жалуюсь, что протестую, так еще и наказывают, охотятся на меня, как на преступника. Так за что мне теперь любить Лукашенко? Очень жалею, что голосовала за него.

- А кого хотели бы видеть на его месте? Кто потянет?

- Николай Статкевич. Он смелый, хоть что-то начало делаться, когда он вышел из тюрьмы. Но не завидую никому, кто придет на пост президента после Лукашенко, ведь так много он наломал дров.

- Вы к какой партии более склонны?

- Когда-то уже в независимой Беларуси я хотела вступить в КПБ. Но разочаровалась. Сейчас мне больше нравится «Народная Грамада». В СССР я была беспартийная. Когда работала около Туапсе, то звали в компартию, но отказалась. Меня тогда несправедливо уволили, не захотела заниматься коррупцией, как там было принято. Так написала первой женщине-космонавту Валентине Терешковой письмо, все рассказала. Она за меня заступилась, во всяком случае, на работе меня восстановили. А потом я приехала в Бобруйск, работала бухгалтером на заводе, здесь вышла на пенсию. И вот борюсь за свои права, за то, чтобы не прижимали. Но теперь к жалобам другое отношение - не только ничего не делают, но еще и преследуют.

- У вас же есть землячка, Лидия Ермошина, глава ЦИК. К ней не обращались за помощью?

- Хорошо ее знаю, наши сыновья в один класс ходили. Но от нее помощи не жду. Как-то встретила ее в Минске, просила просто юридической консультации, но нет. Говорит: «Ничем не могу вам помочь». Ну конечно, она же помогает Лукашенко, Кочановой, а не таким, как я. Вот так: к чужой Терешковой обратилась, она помогла, а своя Ермошина - отбой.

- Но ее работа – «выборы». Кстати, вы после 1994 года на выборы ходили?

- Полагаете, у нас есть выборы? Скажу, как наблюдатель на президентских «выборах» 2010 года - нет у нас выборов. Не было тогда явки. Но если половина людей и голосовала, то шли голосовать за других - за Санникова, за Статкевича и Некляева, но не за Лукашенко. Я на участке публично возмущалась, когда подсчитывали голоса, то председатель комиссии умолял, чтобы их не подводила, чтобы успокоилась.

- Вы говорили на вчерашней акции, что раньше вас штрафовали. А если снова оштрафуют, да еще имущество опишут, как у некоторых оппозиционеров?

- Что будет, то и будет, но меня не остановят. У меня вот две внучки растут, и я не хочу, чтобы им осталась та же участь - бесправие, нищета, милиционеры тебя гоняют, как какого-то преступника. Поэтому не успокоюсь.