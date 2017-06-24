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Лукашенко – выпускникам: За границей вам дадут больше денег 

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  • 24.06.2017, 9:36
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Белорусское государство ждет от молодежи «активного приложения сил».

Об этом заявил Лукашенко в пятницу во время Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования в Минске, пишет Интерфакс.

«И помните - вы нужны Беларуси, потому что здесь ваш дом. Мы ждем от вас активного приложения сил и стараний. Всегда поможем и поддержим. Но если кто-то рискнет поехать за рубеж, за границу, мы не препятствуем этому. Но вы должны знать: лучше, чем дома, вам не будет. Да, вам могут дать больше денег, о которых почему-то все в последнее время только и говорят. Но помните: вам не дадут самого главного - у вас не будет под ногами своего клочка земли. А это дорогого стоит. И, шагнув в настоящую жизнь, вы скоро это почувствуете», -  сказал диктатор.


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