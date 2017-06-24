Польский инженер создал беспилотник из картошки 24.06.2017, 11:43

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Инженер Марек Бачински создал робота из картофеля и опубликовал схему его работы.

Картофель способен проехать около 8 см каждые 15 минут, отмечается в треде, который начал Бачински на сайте Reddit.

К корнеплоду инженер подключил суперконденсатор для накапливания энергии, двигатель и колеса. Кроме того, картошка получила панель управления, позволяющая самостоятельно выбирать направление движения. Некоторые детали робота были напечатаны на 3D-принтере.

"Я сделал картошку для самостоятельного вождения. Затем я назвал ее Понтусом и взял к себе как домашнее животное. Все прошло хорошо", - признается Марек в шуточном описании к своему видеоролику.

В комментариях на Reddit инженер более серьезен. Он отмечает, что собрать подобного робота самим довольно просто, но "его показатели будут различаться в зависимости от вашего конденсатора и двигателей". По словам Марека, для робота из картофеля подойдет "любой 3-вольтовый двигатель с зацеплением".

Интересно, что в конце 2016 года Марек Бачински создал другой популярный ролик, в котором показано, как его квадрокоптер меняет лампочку.