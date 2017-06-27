Как из России выводили триллионы нефтедолларов 5 27.06.2017, 12:43

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Куда ушли средства, которые могли бы изменить монокультурную экономику РФ.

В 2002-2016 годах Россия получила дополнительный доход в размере $3 трлн. от экспорта топлива и других товаров. Эти средства могли бы изменить монокультурную экономику России, пишет oilstat.ru.

Российская экономика основана на экспорте топлива, и благодаря этим средствам можно было бы создать диверсифицированный источник устойчивого экономического роста. Этого не произошло. Итак, куда делись все эти триллионы?

Первый очевидный ответ: деньги пошли на счета добывающих компаний и производителей топлива. Но это ошибочное предположение. Если эти триллионы будут храниться на банковских счетах нефтяных компаний, то крупнейшая в мире глобальная компания «Роснефть» или газовый гигант «Газпром» будут иметь гораздо более высокую капитализацию, и ни одна из них не потребует многомиллиардных предоплат для будущих поставок нефти и газа. Возможно, «Роснефть» не получила бы кредит в размере $50 млрд., чтобы купить своего конкурента TNK-BP.

Эти дополнительные деньги частично использовались для создания валютных резервов и российских суверенных фондов благосостояния, а также для финансирования увеличения иностранных инвестиций в России. Однако основная часть средств была переправлена за границу на частные счета постоянно растущей группы самых богатых граждан России, которые активно работают на внешних финансовых рынках или на рынках недвижимости.

Сколько заработала Россия?

С 2001 года средние годовые цены на российскую нефть увеличились в четыре или даже пять раз. Цены на газ и другие товары увеличивались с аналогичной скоростью. В результате в 2002-2015 годах доходы от продаж выросли на $2,42 трлн. Почти 88% роста выручки произошло в результате роста цен и только 12% от увеличения объемов экспорта.

После учета предполагаемых объемов и цен на экспорт нефти, природного газа и нефтепродуктов с 2016 года, в 2002-2016 годах выручка увеличилась на общую сумму более $2,53 трлн., а вместе с другими товарами до $3 трлн.

Цены на российский экспорт сырой нефти и природного газа в 2001-2015 годах.

Такой огромный приток средств создает возможность построить прочную основу для быстрого экономического роста. Россия не воспользовалась этой возможностью.

Даже в первое десятилетие XXI века результаты все еще были удовлетворительными. Российская экономика росла в 1,5 раза быстрее, несмотря на глубокий спад в 2009 году (когда ВВП России сократился на 7,8%). Однако с 2010 года темпы роста российской экономики хронически отстают от мировых. За последние 10 лет рост экономики России был в два раза ниже. С 2007 года мировая экономика увеличилась на 38%, а российская экономика выросла менее чем на 16%. Низкие показатели, зафиксированные в последние годы, изменили положительные результаты, достигнутые в предыдущий период. По данным Международного валютного фонда, в 2000-2016 годах мировая экономика выросла на 89%, а российская экономика выросла на 85,6%.

Где капитал?

Большим успехом России был быстрый рост валютных резервов. Всего за 7 лет - с 2001 по 2008 год - эти резервы увеличились с $36,6 млрд. до $600 млрд. Позже они быстро сократились (почти наполовину) в результате экономических санкций, введенных против России, и необходимости погашения внешнего долга без возможности рефинансирования на международных финансовых рынках - в 2014-2016 годах российские иностранные резервы сократились до $377,7 млрд. В целом за период с 2001 по 2016 год российские запасы иностранных резервов увеличились до $341,1 млрд.

Однако уровень валютных резервов следует рассматривать на фоне быстро растущего внешнего долга России. В 2016 году он был на $372,1 млрд. выше, чем в 2001 году. Это означает, что в 2002-2016 годах внешний долг увеличился более чем на $30 млрд. больше, чем увеличение валютных резервов. В странах-производителях нефти и других странах с большим избытком внешнеторгового оборота, средства, полученные с этого избытка, накапливаются в специальных фондах суверенного благосостояния. В России они хранятся в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния.

Ресурсы, накопленные в Фонде национального благосостояния, к концу 2016 года составили $71,9 млрд. Этот фонд достиг своего пикового значения в размере $94,3 млрд. в апреле 2011 года. Сумма, накопленная в обоих российских фондах суверенного благосостояния - на конец 2016 года - составила $87,9 млрд., что указывает на то, что валютные резервы и суверенные фонды благосостояния содержали лишь небольшую часть денег, поступивших в Россию в результате роста цен на экспортируемое топливо и другие товары в 2002-2016 годах. Большая часть денег, полученных от экспорта нефти, была переведена за границу.

Сколько денег было переведено?

Согласно официальным данным Центрального банка России (ЦБР), в 2001-2016 годах из России был выведен капитал в размере $1,56 триллиона. В 2008 году отток капитала составил $240 млрд., а в 2013 году - $174,9 млрд. - данные года были рекордными.

Этот отток капитала частично объясняется выходом иностранных инвесторов с российского рынка. Однако масштабы этого явления были больше в 2009 году, когда иностранный капитал составлял $42 млрд. от общего оттока почти в $102 млрд., а в 2014-2016 годах около $125 млрд. иностранного капитала было выведено из России (что составляет 42,5% от общего оттока капитала).

Трудно точно определить масштабы незаконного перевода капитала из России. По некоторым оценкам, это явление могло бы достичь десятков миллиардов долларов США в год.

Так называемые сомнительные транзакции, показанные ЦБР в годовом платежном балансе, безусловно, имеют особенности незаконного экспорта капитала. Эта категория включает в себя «операции, которые имеют характеристики фиктивных видов деятельности, связанных с торговлей товарами и услугами, покупку и продажу ценных бумаг, предоставление займов и перевод средств на частные счета за рубежом, цель которых - трансграничный перевод денег.

Согласно этим статистическим данным, в 2004-2016 годах из России было переведено около $320 миллиардов. Размеры ежегодных переводов обычно составляли $25-30 млрд., но за несколько лет суммы стали значительно выше, например, в 2007 году - $34,5 млрд., в 2008 году - $50,6 млрд., в 2011 году - $33,3 млрд., а в 2012 году - $38,8 млрд.

Перевод Российского капитала в 2001-2015 годах.

По данным ЦБР, в 2005-2016 гг. иностранные переводы физических лиц-резидентов достигли $209 млрд., в том числе переводы на счета иностранных банков на сумму около $114 млрд. Однако, по оценкам экспертов, фактический масштаб незаконного вывода капитала из России значительно выше, чем показано в официальной статистике.

На что были потрачены деньги?

Конечно, не на прямые иностранные инвестиции. В свете масштабов экспорта капитала прямые иностранные инвестиции в России не впечатляют. По данным ЦБР, совокупный размер таких инвестиций достиг $403,3 млрд. (по состоянию на 3 квартал 2016 года). После учета портфельных и других видов инвестиций общая стоимость российских иностранных инвестиций составляет чуть более $812 млрд. Между тем стоимость российских активов за рубежом достигла $1,23 трлн. (данные ЦБР на 1.10.2016). Это явный признак того, что большинство денег было потрачено за границей частными лицами, а не компаниями.

По оценкам российских аналитиков, совокупная стоимость иностранных инвестиций российских физических лиц, на конец 2011 года, составила $1,3-1,55 трлн. Это включает средства, хранящиеся на счетах в иностранных банках ($750 млрд.) и стоимость приобретенной недвижимости ($150-250 млрд.).

Учитывая тот факт, что 2012-2016 годы были периодом рекордно высокой инвестиционной активности россиян на внешних рынках, можно оценить, что в конце 2016 года активы российских физических лиц, накопленные за рубежом, стоили не менее $1,7-1,9 трлн. (в том числе на банковских счетах - $0,9-1 трлн.).

Инвестиционная активность россиян за рубежом в основном связана с рынком недвижимости и рынком ценных бумаг. ЦБР рассчитал, что в 2009-2016 годах переводы физических лиц на покупку недвижимости за рубежом составили $11,4 млрд. Однако фактический масштаб этих транзакций намного выше. Ежегодные покупки недвижимости за пределами России оценивались в $15 млрд. (за последние два года произошло снижение объема сделок).

Россияне покупают недвижимость на Кипре, в Черногории и Болгарии, а также в Испании, Египте и Финляндии. Средний класс составляет 25-40% от общего количества российских инвестиций в недвижимость за рубежом, в то время как самые богатые россияне составляют оставшуюся часть. Последние покупают недвижимость на Лазурном берегу, в Париже, Лондоне, Майами, Австрии, Швейцарии и Италии.

Точных данных о масштабах портфельных инвестиций российских физических лиц - нет, хотя в последние годы наблюдается заметный рост таких сделок.

Аналогичная ситуация наблюдается в случае средств, хранящихся на счетах в иностранных банках. Последние надежные данные были опубликованы десять лет назад. Банк международных расчетов (BIS) сообщил, что к концу 2005 года россияне держали $150 млрд. на иностранных банковских счетах, а летом 2006 года эта сумма достигла $220 млрд. В 2009 году известный политолог Збигнев Бжезиньский (Zbigniew Brzeziński) заявил, что в американских банках было депонировано $500 млрд., принадлежащих российским элитам.

Иностранные банковские переводы из России.

Других данных нет. Аналитики отмечают, что статистика BIS является неполной, поскольку они охватывают только 48 стран, предоставляющих отчетность, не говоря уже о том, что они не включают скрытые депозиты.

Кто инвестирует за рубежом?

Растущий материальный достаток российских граждан чаще всего проявляется через призму впечатляющих инвестиционных решений самых богатых людей России, то есть российских олигархов. Журнал Forbes включил 77 российских миллиардеров в рейтинг самых богатых людей мира в 2016 году (с состоянием не менее 1 млрд.). Их совокупные активы оцениваются в $282,6 млрд. Семь из них (с активами от $10,5 до $13,3 млрд.) были включены в топ-100. Пятнадцать лет назад в список были включены только семь олигархов из России, совокупные активы которых составили $13,2 млрд. Ухудшающаяся ситуация на международном топливном рынке негативно сказалась на финансовом состоянии олигархов - число российских миллиардеров сократилось с 110 в 2014 году до 77 в 2016 году, а стоимость их активов снизилась почти на $145 млрд.

Согласно ежегодно опубликованному отчету Credit Suisse Global Wealth Report, в 2016 году в России было 79 тысяч долларовых миллионеров. По данным Boston Consulting Group, активы абсолютного большинства из них находятся в диапазоне 2 - 100 миллионов долларов.

Упущенные возможности

Миллиарды долларов, которые в последние десятки лет приходили в Россию, не использовались для изменения экономической модели или обеспечения необходимой диверсификации экономики, которая обеспечивала бы устойчивые источники роста независимо от уровня цен на нефть или газ.

Они, несомненно, обеспечили определенный стимул развития, который был изначально более сильным, но значительно ослабел с течением времени. За последние 12 лет Россия росла медленнее, чем в среднем весь мир, и, в конце концов, Россия представляет собой догоняющую страну, что требует более быстрого роста, чем в других развитых и развивающихся странах. Данные об активах, доходах на душу населения и других показателях подтверждают, что прогресс достигнут, но этот прогресс несоразмерен в отношении материальных возможностей России и ее глобальных амбиций.

Богатые россияне накопили миллиарды на своих счетах в иностранных банках и брокерских счетах или в недвижимости. И хотя значительная часть переводов, о которых сообщает ЦБР, осуществляется на законных основаниях, аналитики признают, что полного обзора ситуации нет. Русские используют механизмы трансграничной передачи средств, которые в целом хорошо известны во всем мире.