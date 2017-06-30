Чем живут самые «болтливые» деревни Беларуси 1 30.06.2017, 13:23

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Как белорусская глубинка осваивает новые технологии.

В одних из самых «болтливых» и интернет-активных деревнях Беларуси кипит жизнь реальная и виртуальная: к старикам на лето ссылают внуков, по грунтовкам «пыхтят» пузатые автолавки, а смартфоны и компьютеры практически не умолкают. Если верить статистике velcom, то каждый местный житель из числа абонентов разговаривает по телефону по 15 часов в месяц и использует 31 Гбайт интернет-трафика. В деревни-рекордсмены заглянуло «Время перемен» – совместный с velcom проект, в котором tut.by расскажет о том, как новые технологии меняют привычную белорусскую реальность. Журналисты выяснили, как некогда пустеющие деревни погрузились в онлайн и что из этого вышло.

Волковичи: «Мы не смотрим котиков в интернете котиков – они во дворе бегают»

Первый населенный пункт на нашем пути – Волковичи, где на жителя приходится по 31 Гбайт мобильного интернета. Трафик здесь потребляют в 60 раз активнее, чем в среднем на селе. Направляемся к старосте деревни Ларисе Соколовской. По дороге к ее дому находится КПП – комплексный приемный пункт. Это такой Дом быта в облегченном варианте. Здесь принимают, например, заказы на починку обуви. Несколько раз в неделю из Толочина приезжает машина, и приемщица Наталья Михайловна развозит по деревням готовые заказы.

- В Волковичах прописано 190 человек, летом уехавшая молодежь привозит своих детей к бабушкам, - говорит Наталья Михайловна. - Так людей вроде как больше получается. Но после присоединения колхоза к Агросервису работы здесь нет. Кто моложе, старается перебраться в города, а на выходные приехать к родителям помочь что-то посадить, покосить.

На КПП можно купить что-то из необходимых товаров повседневного спроса, если нет возможности попасть в магазин на другом конце деревни.

По вторникам и четвергам из Толочина приезжает почтовая машина: не все жители Волковичей имеют электронную почту, кто-то предпочитает и старую добрую бумажную корреспонденцию.

Бывшая директор школы Ольга Кузьминична с ностальгией вспоминает времена, когда в Волковичах работали и школа, и сельсовет. Их закрыли, назвав деревню «неперспективной и умирающей». Тем не менее, «скорая помощь» приезжает из Толочина довольно быстро – 15-20 минут.

К мобильному оператору в доме подключал всех муж Ольги Кузьминичны. Именно он активный пользователь:

- И новости смотрит, и кино, и в «Одноклассниках» сидит. А четырнадцатилетний внук Юры играет в «танчики» в наушниках и одновременно смотрит кино. Теперь у детей с двух лет и смартфоны, и планшеты, мы в этом уже не разбираемся.

В основном, в Волковичах мобильную связь и интернет подключают дети своим родителям, а те просто пользуются: «Телевидение у меня цифровое, а подробности надо спрашивать у сына… по скайпу общаемся с родней и в Москве, и в Украине». Жительница деревни Лилия Станиславовна объясняет просто: мол, котиков в интернете не рассматривает, нет в этом необходимости – они ведь ходят у нее во дворе.

Староста Лариса Дмитриевна мечтает восстановить деревню. Места тут красивые, можно было бы сделать агроусадьбу, пусть приезжают туристы: воздухом дышать, попить воды из святого источника. Три года назад жители создали соответствующий бизнес-проект, ищут инвестора. Надеются в ближайшее время попасть на прием к главе администрации Лукашенко.

- Тогда у нас будет работа. А теперь сто рублей получишь, отдашь долги, купишь бутылку вина. И что? Жизнь закончена? Нельзя сказать, что в деревне много пьют, но как-то нет радости и перспектив, - говорит она.

Сиротино: «Дети приучили к смартфонам и планшетам»

В Сиротино проживает 256 человек, и все они жутко общительные – по телефону в среднем разговаривают 918 минут (более 15 часов!) в месяц. Чтобы было понятнее, это почти в 5 раз больше, чем в других деревнях страны. Библиотекарь Елена Афанасьевна тоже не из молчаливых, а вот с интернетом на «вы». Тем не менее, когда дочь зарегистрировала ее во «Вконтакте», женщина начала активно пользоваться соцсетью. Но с детьми предпочитает общаться голосом.

После объединения колхозов большая часть людей перебралась в агрогородок Слобода, а Сиротино превратился в маленькое уютное место для жизни. Юлия, прогуливающаяся с коляской и еще тремя детьми, вполне довольна. Ее муж работает в Шумилино, в 10 километрах от Сиротино, на птицефабрике, где разделывают бройлерных цыплят. Зарплата там — порядка 1000 рублей.

Председатель Сиротинского сельсовета Сергей Коржуев считает, что в Витебской области действительно активно пользуются мобильной связью и интернет-технологиями. У многих родственники живут или работают в России, и существование различных мессенджеров здорово облегчает общение с семей. Так что слова о том, что Сиротино – одна из самых «разговорчивых» деревень, имеют право на жизнь.

- Дети приезжают, объясняют и показывают родителям, как пользоваться смартфоном или планшетом — вот мы и говорим. Я сам лично много говорю по телефону. С женой мы на телефонию и телевидение тратим около 45 рублей в месяц. Наверное, мы не самые говорливые, но судя по статистике, не отстаем от жителей других больших населенных пунктов, - смеется Сергей Владимирович.

Загорянки: «Стараемся далеко от Wi-Fi не отходить»

В Загорянковской сельской библиотеке тихо и нелюдно. Видимо, все «в онлайне»: если верить статистике, на жителя здесь приходится по 15,5 Гбайт – в 30 раз больше, чем в среднем по провинции. Библиотекарь Людмила Владимировна сетует на то, что после закрытия школы книжный фонд расформировали, оставив от силы тысячу единиц. Теперь они умещаются в одной комнате здания, часть которого занимает фельдшерско-акушерский пункт.

В последнем по распределению уже год работает Анастасия Сергеевна. Девушке здесь откровенно скучно, жители, к счастью, обращаются нечасто, поэтому фельдшер старается далеко от wi-fi не отходить: общается с друзьями в соцсетях. Стационарный интернет появился в Загорянках не так давно — до этого пользовались только мобильным.

Продавщица автолавки призналась, что у нее, как и у большинства жителей Витебской области, подключены два мобильных оператора.

- Еду в Павловичи — у меня там только velcom, без вариантов. В среднем на каждого мобильного оператора у меня уходит около 15 рублей ежемесячно. Недавно узнала о новом тарифном плане «Комфорт». Бесконечное количество минут в 3G сети velcom и достаточное количество минут во все сети Беларуси за абонплату чуть больше 10 рублей в месяц — пусть небольшая, но всё же приятная экономия!

Интернет нужен и мужской части населения.

- Попросил провести мне в дом стационарную линию. Но огороды засажены — может после сделают, - рассказывает Александр. - Интернет нужен очень. Во-первых, с детьми в Шклове связаться, с родней в Москве, во-вторых, для той же стройки: в интернете можно найти, что и где купить дешевле, скачать книжку про баню, посмотреть на YouTube ролик, где ясно и понятно объяснят, что и как красивее сделать.