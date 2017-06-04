Белорусская короткометражка победила на международном кинофестивале в Турции 4.06.2017, 12:17

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Короткометражка «Последний шанс» основана на реальной истории тренера олимпийского чемпиона по конному спорту Сергея Рогожина.

Художественная работа выпускника Белорусской государственной академии искусств Игоря Васильева «Последний шанс» получила приз как лучший короткометражный фильм на Первом международном кинофестивале в Аланье, сообщает БелТА.

Короткометражка «Последний шанс» основана на реальной истории тренера олимпийского чемпиона по конному спорту Сергея Рогожина. Тренера по троеборью мучает совесть: он считает себя виновным в гибели своего друга и ученика. Чтобы освободиться от душевных мук, ему нужно исполнить свое предназначение в спортивной карьере - и он добивается результатов, не подозревая, что это последнее, что он сделает в своей жизни.

В фильме снимались Анатолий Гурьев, Александр Ефремов, Ирина Сорока. Автор сценария и режиссер - Игорь Васильев, оператор - Дмитрий Костылев.

Беларусь представила на фестивале три картины: художественный фильм «Следы на воде», ленту для детей «Невероятное перемещение» Александра Анисимова и короткометражный фильм Игоря Васильева «Последний шанс», который принес победу Беларуси на этом международном фестивале.

Фестиваль проходил с 22 по 30 мая. В нем приняли участие представители разных стран мира.