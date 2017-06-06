«Европейская Беларусь» обратилась к участникам сессии ПА ОБСЕ 1 6.06.2017, 13:51

Активисты призвали европейских политиков усилить давление на режим Лукашенко и потребовать освободить политических заключенных.

Обращение к участникам сессии ПА ОБСЕ, проведение которой запланировано в Минске с 5 по 10 июля, подписали активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, Максим Винярский, Леонид Кулаков, Артем Черняк, Андрей Шарендо, проведшие за решеткой на протяжении прошедшей весны от 15 до 39 суток. Сайт гражданской кампании «Европейская Беларусь» europeanbelarus.org приводит текст документа полностью:

- На протяжении нескольких последних месяцев ситуация с правами человека в Беларуси резко ухудшилась. На крупнейшие за последние десятилетия мирные акции протеста режим Лукашенко отреагировал массовыми арестами и возбуждением уголовных дел. Активистов подвергали пыткам в отделениях милиции и тюрьмах, запугивали во время допросов. Официальные СМИ распространяли клеветнические материалы в адрес лидеров оппозиции.

Особое внимание власти обратили на Белорусский Национальный Конгресс и гражданскую кампанию «Европейская Беларусь».

Десятки наших товарищей были подвергнуты административным арестам, некоторые провели за решеткой более месяца. Сотрудники милиции похищали активистов, отказывались сообщать родственникам об их местонахождении, лишали возможности встретиться с адвокатами.

Андрей Шарендо и Полина Панасюк-Шарендо проходят в качестве подозреваемых, а Евгений Афнагель – в качестве свидетеля по сфабрикованным уголовным делам.

Лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко обвинены государственными СМИ в «подготовке массовых беспорядков» и «попытке государственного переворота».

Спецслужбы терроризируют наших родственников, проводя у них обыски и конфисковывая принадлежащие им вещи.

Мы понимаем, что эти шаги властей являются оценкой нашего участия в уличных акциях, прошедших зимой и весной 2017 года по всей стране, а также попыткой предотвратить новые протесты.

С 5 по 9 июля в Минске пройдет сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Четкая и принципиальная позиция демократических государств по правам человека является одним из важнейших рычагов влияния на режим Лукашенко. Она неоднократно помогала добиться освобождения политзаключенных и ослабить давление на гражданское общество. И, напротив, именно отсутствие должной реакции на события в Беларуси позволяет властям ужесточать репрессии.

Мы обращаемся к участникам сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с призывом потребовать незамедлительного освобождения всех политзаключенных до начала сессии, а во время ее проведения поднять вопрос о нарушении прав человека в Беларуси, потребовать от белорусских властей прекращения репрессий в отношении активистов оппозиции и проведения расследования в отношении сотрудников спецслужб и МВД, виновных в нарушениях закона.