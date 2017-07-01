Олега Волчека ждет третий суд за один Марш рассерженных беларусов 1.07.2017, 13:34

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Олег Волчек

4 июля суд Фрунзенского района Минска третий раз рассмотрит административное дело в отношении правозащиника.

21 марта суд Фрунзенского района Минска осудил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека к 13 суткам ареста. Правозащитника судили за участие в «Марше рассерженных беларусов», который прошел в Минске 17 февраля. Минский горсуд отменил решение Фрунзенского суда Минска, и отправил дело на дополнительное расследование.

Во второй раз Фрунзенский суд подтвердил первоначальное решение – 13 суток ареста.

Правозащитника снова собираются судить за «Марш рассерженных беларусов», который прошел в Минске 17 февраля 2017 года. Правозащитник обвиняется в участии в несанкционированном массовом мероприятии, передает ПЦ «Вясна».

Это уже третий суд против Олега Волчека. Каждый раз суд признавал его виновным и применял санкции в виде административного взыскания 13 суток ареста. Правда, после жалоб защитника дважды эти решения отменялись из-за процессуальных ошибок органами внутренних дел и необъективности рассмотрения дел судом.

Судебное заседание состоится 4 июля в 15 часов в каб. №135 в суде Фрунзенского района Минска (Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, дом 1/1).