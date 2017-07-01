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В Москве прошел одиночный пикет против мемориальной доски Сталину

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  • 1.07.2017, 14:38

Аспирант Московской государственной юридической академии Федор Попов провел одиночный пикет против установки мемориальной доски Сталину.

По словам Попова, он сделал это, чтобы показать: не все студенты, аспиранты и преподаватели академии поддерживают решение администрации вуза.

Мемориальная доска Сталину с тиснением: "Здесь выступал в июне 1924 года после XIII съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин" появилась примерно десять дней назад.

Как следует из надписи на доске, она была установлена спустя четверть века после выступления Сталина в здании Высшей партийной школы, в декабре 1949 года. Когда ее сняли, точно не известно – скорее всего, это произошло в 1956 году вскоре после развенчания культа личности вождя на XX съезде КПСС. На фотографиях возвращенной на свое место доски отчетливо видно: это не копия, а оригинал – то есть все эти годы она бережно хранилась в стенах учебного заведения.


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