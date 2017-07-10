В Гродно презентовали карты с королями Речи Посполитой 2 10.07.2017, 10:36

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Уникальные карты Лапиных теперь каждый желающий может купить всего за $2,5.

Еще два года назад никто не мог подумать, что в Гродно начнут восстанавливать старые игральные карты Лапиных, которые выпускались в городе до Второй мировой войны. Благодаря активным гродненцам, прежде всего творческому объединению «А-Четыре», карты почти через столетие вернулись в продажу. Презентация новых игральных карт Лапин прошла в субботу 8 июля в Новом Замке, пишет hrodna.life.

Специально к презентации историк Андрей Вашкевич подготовил выставку с уникальными экспонатами, связанными с печатной производством в Гродно, а также выпуском карт. На презентации был показан и фильм Натальи Шматко о традициях печати на Гродненщине и о том, как создавались новые игральные карты Лапин. Сюрпризом стало выступление иллюзиониста.

«Сегодня самое важное, что гродненцы смогли прикоснуться к истории, почувствовать движение времени, - говорит инициатор восстановления карт Антон Янковский. - Все, кто посетили презентацию, не только смогли увидеть и приобрести карты, которые мы восстановил, а также могли посмотреть на оригиналы карт, которые печатались почти век назад».

Новые карты, фактически, создавались с нуля. Жена Антона Анастасия рисовала с оригиналов каждую картинку, а после работала с ней на компьютере.

«Когда мы взялись за восстановление карт, стало поступать все больше информации. Будто карты ждали момента, когда за них возьмутся. Ведь до находки карт о них в городе почти ничего не было известно. Когда мы уже разработали собственную коробку и пустили карты в производство, нашлась и целая оригинальная колода, которую держал сам владелец фабрики Александр Лапин. Проект восстановления был интересен. Может, в будущем выпустим карты и другого вида, так как у Лапина их было несколько вариантов», - добавил Антон.

Иллюзионист Григорий Никифоров, который на презентации показывал фокусы с новыми картами, отметил современную продукцию как качественный продукт с необычной энергетикой.

«На презентации я подержал в руках как старые карты Лапиных, так и новые. Чувствую, что в этих картах есть история, а сейчас - и будущее. По старым картам могу сказать, что энергетика от них исходит серьезная, чувствуется, что они побывали в разных руках, и хороших, и плохих. Продукт очень качественный. Новые карты не хуже старых и мне с ними удалось уже поработать, ощущается также необычная энергетика».

Еще до презентации новые карты Лапиных поступили в продажу в магазине «Кубик». Первые несколько недель колоду новых карт можно будет приобрести всего за 5 рублей.