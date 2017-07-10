Белорусские грузовики впервые победили на этапе «Шелкового пути» 1 10.07.2017, 18:09

Фото: «Онлайнер»

Белорусы взяли реванш за неудачи на втором спецучастке ралли-рейда «Шелковый путь».

МАЗ Сергея Вязовича стал победителем третьего этапа, оставив позади все именитые экипажи. Более того, текущий результат стал лучшим в истории команды, рассказали tut.by в «МАЗ-СПОРТавто».

Третий спецучасток, несмотря на солидную протяженность (329 км), включал в себя скоростные трассы, на которых белорусский пилот обычно не знает себе равных. Так было и в этот раз: стартовав седьмым, Сергей Вязович быстро захватил лидерство и в итоге преодолел отрезок с лучшим временем — 3 часа 33 минуты.

Ближайший преследователь — чех Мартин Коломы на Tatra — отстал почти на минуту, а замкнувший первую тройку Тон ван Генугтен из команды Petronas Team De Rooy проиграл около 4 минут. В общем зачете Сергей Вязович переместился на 9-е место и проигрывает лидеру гонки — Мартину Коломы — 49 минут.

«Мы довольны этапом — все сложилось для нас как никогда удачно. Трасса была быстрая, но с резкими поворотами, пришлось выложиться по максимуму. МАЗ не подвел, все системы работали исправно», — отметил Сергей Вязович.

Успешным оказался заезд и для Алексея Вишневского, который финишировал на седьмом месте. На трассе он провел почти на 13 минут больше лидера белорусской команды — без малого 3 часа 47 минут. Однако в общем зачете МАЗ Алексея Вишневского продолжает занимать одно из последних мест из-за штрафных часов, полученных на прошлом этапе.

МАЗ Александра Василевского закончил этап на 12-й позиции. Его время — 4 часа 5 минут, а отставание от победителя — 32 минуты. В генеральной классификации белорусский экипаж занимает 11-ю строчку, проигрывая чеху более 1 часа 54 минут.

Четвертый этап будет включать в себя два спецучастка на 373 км, разделенных зоной нейтрализации. На первом участке экипажи ожидает скоростная «грунтовка», а на второй — начнутся бескрайние казахские степи, через которые гонщики и попадут в Астану.

Ралли-рейд «Шелковый путь - 2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».