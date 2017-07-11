СМИ: Стась не отказывался от белорусского паспорта 11.07.2017, 18:12

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Андрей Стась

Фото: belarushockey.com

Ранее сообщалось, что капитан сборной Беларуси по хоккею получил российское спортивное гражданство.

Как сообщалось ранее, белорусский нападающий Андрей Стась подписал трехлетний контракт с «Авангардом». Отметим, что при этом Стась не будет считаться легионером в омском клубе. Как сообщил генменеджер «Авангарда» Виктор Шалаев, хоккеист официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное.

«Однако спортивное гражданство не меняется в одночасье, по крайней мере по меркам ИИХФ. Для этого заигранный за Беларусь Стась должен провести в российских клубах почти четыре года беспрерывно. В лучшем случае он станет в доску своим к 2021-му. А пока Андрей, вероятно, письменно уведомил тамошнюю федерацию в отказе выступать за родину (так называемое «отказное письмо»). Подобная бумага по-прежнему годится для внутреннего пользования, но для ведомства Рене Фазеля не более чем филькина грамота. И если захочется – юридически ничто не помешает нападающему «вернуться» под красно-зеленый флаг. Безоговорочным отказом станет факт сдачи белорусского паспорта – вот тогда действительно исчезнет право представлять страну на международной арене.

По нашим сведениям, форвард этого не сделал да и вряд ли когда-нибудь сделает. В антипатриотических настроениях он замечен не был – например, еще год назад позитивно высказывался о «мове». И от поездок на чемпионаты мира никогда не отлынивал – девять форумов подряд! Происходящее выглядит отказом в краткосрочной перспективе, где главное – подписать контракт как нелегионер. Остальное – проблемы майского Стася. Думается, пока мы потеряли капитана лишь на время ближайших кэмпов сборной.

Если Андрею не удастся закрепиться в «Авангарде» (конечно, желаем хоккеисту обратного), и он вернется в минское «Динамо» либо подыщет себе клуб со свободными легионерскими позициями, то сможет подсобить национальной команде уже в кэмпах этого сезона. Примерно то же самое произойдет, если с Омском не сложится у Андрея Скабелки (естественно, желаем и тренеру обратного) и его сменщик захочет набрать других иностранцев.

Самый же благоприятный вариант развития событий – это признание белорусов нелегионерами. Если КХЛ подчинится решению коллегии Евразийской экономической комиссии и снимет ограничения для спортсменов из стран ЕвразЭС, то вопрос отпадет сам собой: Стась будет играть за «Авангард» и без задних мыслей приезжать к Дэйву Льюису либо его преемнику, с улыбкой вспоминая об июльском отказе. Правда, Минспорта России пока противится требованию и, судя по всему, продолжит противиться как минимум до зимней Олимпиады-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Самая сложная развязка наступит, если минчанин благополучно закрепится в основе «ястребов», а белорусов при этом так и оставят легионерами в соседской лиге. Тогда в мае действительно встанет выбор: клуб или сборная? Чтобы остаться на второй год трехлетнего контракта, наверняка придется проигнорировать вызов на датский чемпионат мира. А потом, чтобы остаться на третий, возможно, и на словацкий форум-2019», – написал журналист «Прессбола» Артур Жоль во вторничном номере газеты.