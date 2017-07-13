Минчанин рассказал в подробностях, как поймал в Свислочи огромную щуку 9 13.07.2017, 9:28

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Молодой человек просто вышел «проветрить мозги».

Минчанину Андрею Анпилову 25 лет, он программист и заядлый рыбак. Участвует в международных соревнованиях рыбаков в составе белорусской команды Favorite Team Belarus. Кроме этого, вот уже два года увлекается стритфишингом (рыбалкой в городской черте). Говорит, что в понедельник после работы пошел в парк Горького порыбачить на несколько часов. Он живет недалеко и регулярно там рыбачит. Думал, поймает окунька, а тут такое везение…

— Последние пару дней оттачивал ловлю окуня на сверхлегкие веса, поэтому прихватил очень легкий спиннинг (класса ультралайт). И еще мы с другом договорились там встретиться, — рассказал Андрей Onliner.by. — Собственно, стоял ловил окуньков (они почти на каждой проводке клевали). В один момент — поклевка, подсечка. И чувствую: сопротивление чуть больше обычного.

Как потом понял, щука сначала пошла на меня. Почти у берега развернулась, и тут уже завязалась борьба. Рыбу я увидел, но полностью оценить размер было трудно из-за преломления воды. Сначала прикинул, что в ней точно больше 2 килограммов. Засеклась щука удачно — за край пасти, в связи с чем можно было не бояться, что она перекусит тонкую леску. Ну а дальше дело времени — кто первым устанет: я или щука. Приходилось действовать очень осторожно. Шнур у меня был почти самый тонкий, что можно найти в продаже.

По словам Андрея, через 20 минут щука сдалась. Тут позвонил друг Гриша, и Андрей радостно прокричал в трубку, чтобы тот бежал к дамбе. Щуку из воды они доставали уже вместе.

— Мы измерили ее на специальной ленте для определения размера и веса рыбы. Она в длину оказалась 90 сантиметров, а по весу, мы прикинули, 5 килограммов, — добавляет Андрей. — По чистой случайности мимо на велосипедах проезжали ребята, которые ведут один из порталов о природе. Они нас сфотографировали. А щуку мы отпустили. Есть такой принцип «поймал — отпусти». Не только потому, что есть рыбу из Свислочи многие считают небезопасным для здоровья, но и потому, что это правильно для сохранения рыбных запасов.

Нынешний улов — один из рекордных для парня. Говорит, что больше в его жизни был сом на 8 килограммов, но случайно, поэтому не в счет.

— До этого самым большим трофеем был судак на 4,6 килограмма, пойманный на Днепре. Его я тоже отпустил, — добавляет парень. — Поимку же этой щуки считаю все же везением.

Многие скептики уже стали сомневаться в том, что Андрей смог поймать такую рыбу в столичной реке. Кто-то даже говорил, что парень, скорее всего, принес рыбу с собой. Андрей все такие домыслы отметает и гордится своей удачей.