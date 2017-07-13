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НАТО: Разногласия с РФ по Украине – фундаментальны

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  • 13.07.2017, 20:10
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ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ
Фото: Charter97.org/Иван Межуй

По словам Йенса Столтенберга, вопрос Крыма и конфликт на Донбассе остаются четкими пунктами несогласия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разногласия между альянсом и Россией в отношении Украины и Крыма остаются фундаментальными.

Как передает unian.net, об этом он сказал сегодня в Брюсселе после очередного заседания Совета НАТО-Россия на уровне послов.

«В отношении Украины у союзников по НАТО и России остаются фундаментальные разногласия. Вопрос Крыма и конфликт на востоке Украины остаются четкими пунктами несогласия», – отметил Стотенберг и подчеркнул, что стороны не отвели от линии разграничения на Донбассе тяжелое вооружение.

Также Столтенберг напомнил о необходимости ведения диалога между НАТО и РФ.

«Диалог может быть сложным, но особенно важным во времена, когда напряжение растет, как сейчас. Важно держать каналы для общения открытыми», – добавил генсек альянса.


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