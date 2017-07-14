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Фотофакт: В Гомеле появился «милицейский» троллейбус

  • 14.07.2017, 14:29
Фото: Денис Степуро

Правда, некоторым пользователям сети он напомнил майонез.

По улицам Гомеля ездит «милицейский» троллейбус, сообщает «Еврорадио». На нем так и написано: милиция Гомель. И номер телефона: 102.

Фото: Денис Степуро

Если присмотреться, можно понять, что появление троллейбуса на городских улицах приурочено к 100-летию белорусской милиции. По крайней мере, об этом свидетельствует надпись «100 лет на страже правопорядка» в передней части машины.

В твиттере троллейбус называют урбантрэшем и сравнивают с пачкой майонеза. Ну, действительно что-то общее есть:


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