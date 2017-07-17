Шендерович о Путине: Он не симулирует 19 17.07.2017, 7:41

5,016

Виктор Шендерович

Мозг президента РФ Владимира Путина "давно не проветривался".

Об этом заявил российский писатель Виктор Шендерович, комментируя слова главы российского государства, что еще неизвестно, убивал царь Иван Грозный своего сына или нет.

"Главный вопрос последних лет – на самом деле он сошел с ума или симулирует? – так и не был разрешен для меня. За обеими версиями имеются серьезные доводы. Но вот прочитал высочайшую речь перед рабочими о том, что Иван Грозный не убивал своего сына, а все это козни врагов православия, – и думаю: нет, все-таки не симулирует! Давно не проветривался мозг, очень основательно там закупорено... Ребяты, он не симулирует... Прячьте детей или эвакуируйте", – отметил он.

Шендерович добавил, что те, кто постарше, "досмотрят из научного интереса".

14 июля в ходе посещения Лебединского горно-обогатительного комбината Путин заявил, что многие исследователи считают, что Иван Грозный "никого он не убивал вообще, а придумал это все папский нунций, который приехал к нему на переговоры и пытался Русь православную превратить в Русь католическую", сообщает пресс-служба Кремля.

"И когда Иван Васильевич ему отказал и послал его по известному адресу, возникли всякие легенды и прочее, и прочее. Из него сделали Ивана Грозного, такого супержестокого человека. Хотя если посмотреть в тот период времени на другие страны, все то же самое было везде. Время было такое, достаточно жестокое. И я сейчас не хочу говорить, что он был такой весь белый и пушистый, Иван Грозный, наверное, он был человеком жестким, наверное", – добавил президент РФ.