«Наблюдая за тем, что происходит в белорусском хоккее, волосы встают дыбом» 9 17.07.2017, 15:50

3,076

Белорусским спортсменам надоели постоянные «взбучки» со стороны Лукашенко.

Журналист «Чемпионат.com» Дмитрий Ерыкалов поделился мнением о процессах, которые происходят в белорусском хоккее.

«Наблюдая за тем, что происходит в белорусском хоккее, волосы встают дыбом. Владимира Бережкова, чуть ли не единственного профессионального менеджера в истории минского «Динамо», в результате внутренних интриг отправляют за решетку. Крэйга Вудкрофта, при котором «зубры» выдали один из лучших сезонов за все время выступления в КХЛ, постепенно выдавливали из клуба. Сначала убрали его помощников, затем не продлили отношения с лидерами, а в итоге и с самим канадцем распрощались. Добавьте к этому постоянные пляски с внутренним лимитом и получите гремучую смесь, с которой даже самые патриотично настроенные хоккеисты не желают иметь ничего общего.

Рыба, как это обычно и бывает, гниет с головы. К регулярной смене хоккейных властей приводят эмоциональные спичи главы республики. Лукашенко после каждого бесславно завершившегося турнира распекает игроков сборной Беларуси, предлагая их если не расстрелять, то хотя бы разогнать. Спокойно работать в таких условиях, понятное дело, невозможно. Это касается как менеджеров, сидящих на пороховой бочке, так и самих хоккеистов. Для Андрея Стася, верой и правдой служившего белорусскому хоккею целое десятилетие, федерация не сделала ровным счетом ничего, лишь играя на его патриотизме.

Самонадеянно что-то требовать от местных игроков, когда сборную и ее базовый клуб заполняют натурализованные канадцы и американцы. И ладно бы они прожили в Беларуси много лет, прониклись чувствами к новой родине и бились за сборную, независимо от клубной прописки. Но нет же! Джефф Плэтт благополучно забивает на сборную, назначая на сроки чемпионата мира свадьбу. Шарль Лингле хоть и приехал на последнее мировое первенство, но как на духу признался, что не знает, когда в Беларуси празднуют День победы. При этом все они занимают места белорусской молодежи. Не самой талантливой, но от этого только более нуждающейся в условиях для роста.

Засилье легионеров, постоянная смена менеджеров и тренеров, невыполненные обещания и другие особенности национального хоккея в Беларуси подтолкнули Стася к такому непростому решению. Более того, насколько нам известно, еще несколько его соотечественников готовы принять российское гражданство, тем самым завершив свое выступление за сборную Беларуси. Остро реагируя на поступок своего капитана, наши соседи вешают на вчерашнего героя нации ярлыки и ищут причины в чужом огороде, тогда как их собственный давно порос сорняками. Если в белорусском хоккейном хозяйстве ничего не изменится, Стась может стать вовсе не белой вороной, а первой ласточкой. И «Авангард» со Скабелкой виноваты в этом будут в последнюю очередь», – написал Ерыкалов.