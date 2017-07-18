Порошенко - Захарченко: Украина вернет Донбасс и Крым 1 18.07.2017, 13:39

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Петр Порошенко

Фото: Bloomberg

Президент Украины ответил главарю донецких террористов.

В связи с объявлением о создании "Малороссии" в Киеве вспомнили, чем закончилась попытка создать на базе "ДНР" и "ЛНР" "Новороссию", пишет DW.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 18 июля, отреагировал на заявление главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко о создании в Донбассе нового государства – "Малороссия". "Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом", - процитировал слова главы государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Дрнбасом і Кримом. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 июля 2017 г.

Выступая на пресс-конференции в Грузии, где президент Украины находится с официальным визитом, Порошенко резко отозвался и о главе "ДНР". "Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания", - заявил Порошенко.

Аналогично высказался и начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко. "Украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию". Больные фантазии российских марионеток всегда исчезают как призрак", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook. Он также выразил уверенность, что территориальный суверенитет Украины будет восстановлен.

Заявление Захарченко может парализовать переговоры в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал представитель Украины в рабочей группе ТКГ по безопасности Евгений Марчук. "Это заявление сделано перед завтрашним заседанием в Минске, и может так получиться, что там будет не о чем говорить", - рассказал он в интервью телекомпании "112 Украина".