«ЛНР» о «Малороссии»: Проект вызывает сомнения 18.07.2017, 14:50

Владимир Дегтяренко

Главари самозванных «республик» не сошлись по вопросу нового «государства».

Главарь самопровозглашенной «ЛНР» Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей «ЛНР» в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил об учреждении нового «государства» — «Малороссии». Об этом сообщает Луганский информационный центр, пишет «Интерфакс».

«ЛНР» не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — отметил Дегтяренко.

Он подчеркнул, что «на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения».

«Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», — заявил главарь «ЛНР».

Напомним, Петр Порошенко жестко высказался о возможных перспективах создания «нового государства».