Турчинов ответил Захарченко: «Дебилороссия» путинского формата 5 18.07.2017, 16:42

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Александр Турчинов

Фото: Reuters

Заявление главаря «ДНР» - доказательство «маниакального нежелания Путина решать вопросы на востоке Украины мирным путем».

Президент Украины Петр Порошенко, который сегодня находится с визитом в Грузии, отвечая на вопрос журналистов, отреагировал на заявление главы пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Захарченко об учреждении «нового государства — Малороссия», передает «Свабода».

Порошенко отметил, что «и Захарченко, и Плотницкий не являются политическими фигурами, а марионетками, которые транслируют кремлевские заявления».

«Проект «Новороссия» был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом вопреки любым заявлениям боевиков», - заявил Порошенко.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов оценивает заявление Александра Захарченко как дополнительное доказательство «агрессивных планов Путина и его маниакального нежелания решать вопросы на востоке Украины мирным путем».

«Этот бред, который был написан в Кремле и озвучен нанятыми клоунами вроде Захарченко, свидетельствует о желании московских «стратегов» снова возобновить продвижение военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины», - считает Александр Турчинов.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны, эти неадекватные и провокационные планы дополнительно свидетельствуют в пользу принятия закона «О особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей» и ускорения освобождения востока страны от «русских оккупантов и подконтрольного им уголовно - сепаратистской грязи».

«Судьба кремлевского плана «Малороссии-17» будет аналогична судьбе «Новороссии-14» или любой другой «Дебилороссии» путинского формата», - подчеркнул Александр Турчинов.