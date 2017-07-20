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Новые ЧП на Островецкой АЭС?

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  • 20.07.2017, 15:56
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Фото: DPA

По неподтвержденной информации, на стройке АЭС погибли два сварщика.

Жительница Островца Данута связалась с «Радыё Свабода» и сообщила о чрезвычайном происшествии на стройке АЭС:

«Информация точная, погибли два человека. Сваривали газовой установкой некую конструкцию, произошел взрыв и оба насмерть. Сами не из Островецкого района, командированные. Откуда - неизвестно, так как работают и гродненские, и витебские, и могилевские, со всей Беларуси поприезжали. А чуть раньше было, что взорвался баллон и погиб человек - работала целая бригада, один пострадал».

А буквально перед этим, по cловам собеседницы, сорвался с высоты рабочий-монтажник, и его доставили в больницу в бессознательном состоянии:

«На днях сорвался монтажник, упал с большой высоты. Также вряд ли будет жить, потому что, как сказали, сам весь переломлен от удара, внутренние органы повреждены. "Скорая" забрала, но уже без сознания. Сейчас он в Островецкой больнице, неизвестно, жив или нет. Медики вряд ли что скажут, ведь всех обложили таким контролем, что слово лишнего не произнесут».

В информационном центре БелАЭС корреспонденту «Свабоды» ответили, что ни о каких чрезвычайных происшествиях данных не имеют. При этом посоветовали отправить запрос с вопросами - в течение месяца администрация их рассмотрит.

Тем временем в приемном покое Островецкой центральной районной больницы дежурный врач объяснил, что не имеет права распространять конфиденциальные сведения о пациентах.

Было несколько случаев, когда сначала руководство БелАЭС отрицало факты гибели рабочих на строительной площадке, однако после огласки в СМИ все же вынуждено было это признать.


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