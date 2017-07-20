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До Кремля наконец дошло

  • Наталья Гулевская
  • 20.07.2017, 16:31
Наталья Гулевская

Военная агрессия не может сойти с рук.

До Кремля наконец дошло, что в 21 веке невозможно откусить часть другого независимого суверенного государства, но, к сожалению, было уже поздно. Крым уже аннексирован, совершена агрессия на Донбассе, скоро начнется суд по поводу сбитого Боинга, а в Конгрессе США рассматриваются драконовские санкции. Кремлю не остается другого выхода, как попробовать проглотить Украину полностью, и попытаться с помощью своего международного статуса закрыть все вопросы касаемо этого конфликта.

Заявление Захарченко о создании нового "государства Малороссия", как правопреемника Украины — это новая спецоперация Кремля и Лубянки, которая будет осуществлена до очередных выборов президента России. Вероятнее всего произойдет провокация, связанная с полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины или нападение и захват дипломатического консульства, и тогда Москва, объявив войну Украине или под предлогом освобождения своего посольства, начнет широкомасштабное военное наступление с пяти направлений — Приднестровья, Крыма, "ДНР", "ЛНР" и с территории Беларусь на Киев и попытается его как можно быстрее захватить. Затем, поставив во главе государства Медведчука(или другую свою марионетку) и вернув Крым Украине, Москва попытается выпутаться из политической западни, куда ее привели имперские амбиции Кремля и Лубянки.

Это вполне ожидаемый сценарий развития ситуации, который стал возможен только от нерешительности киевской власти дать адекватный отпор агрессору. Пока еще осталось немного времени, Украине необходимо успеть полностью разорвать все дипломатические и экономические отношения, в которых напрямую или косвенно участвует Россия, закрыть все дипмиссии на своей территории и прекратить все контакты с официальными лицами. Потребовать исключить Россию из ООН и других международных организаций, а также немедленно принять Украину в НАТО.

Наталья Гулевская, opentown.org


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