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Следующим соперником минского «Динамо» в Лиге Европы будет кипрский АЕК

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  • 21.07.2017, 7:52
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Минское «Динамо» сыграет 27 июля в Ларнаке.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы футболистам минского «Динамо» будет противостоять кипрский АЕК из Ларнаки.

Во втором раунде киприоты победили ирландский клуб «Корк Сити». Причем и дома, и в гостях победа далась им с одинаковым счетом — 1:0.

Минчане вышли в третий раунд после победы над македонским клубом «Работнички» — 3:0 (первая встреча — 1:1).

Первый матч за выход в плей-офф группового этапа Лиги Европы минское «Динамо» сыграет 27 июля в Ларнаке.

Ответный матч пройдет в Минске 3 августа.


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