В Полоцке более 100 человек останутся без работы 10 23.07.2017, 11:42

Полоцкий винодельческий завод ликвидируют.

Согласно решению экономического суда Витебской области, винзавод переходит из режима конкурсного производства к управляемой ликвидации, пишет belchas.by.

Почти 90-летняя история Полоцкого винзавода включает в себя немало событий, одно из которых – присоединение Подсвильского винодельческого и Чашникского спиртового заводов, а также КУСХП «Стринадки» – серьезно подорвало экономику предприятия. Правда, в 2015 году эти структуры были выделены из состава Полоцкого винзавода, но в них на тот момент уже были вложены немалые средства. Кроме того, имели место громкие уголовные дела, бывшие должностные лица винзавода приговорены к разным срокам заключения. Их «деятельность» аукнулась предприятию солидными задолженностями. Но остались люди, которые еще 3 месяца назад жили надеждой на то, что экономический суд поддержит план санации завода и постепенно начнут расти объемы производства.

В январе и феврале 2017-го на предприятии наблюдалось снижение объемов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но начиная с марта объемы ежемесячно росли. Причем виноделы не только производили ассортимент в традиционной таре, но и наращивали выпуск продукции в упаковке пюр-пак емкостью 1 л и 0,5 л, что значительно экономило затраты; разрабатывали также новые виды продукции, искали выход на внешний рынок (заключили контракт с украинцами, наладили контакты с одной из российских компаний). Словом, работа не останавливалась. Чистый убыток за январь – май нынешнего года сократился до -9 тыс. рублей (за тот же период 2016-го он составлял — 823 руб.). Увеличились производительность труда, объемы реализации продукции и выручка от продаж.

– Мы пришли к выводу, что предприятие спасти можно, – говорит антикризисный управляющий Владимир Пашко. – Да, это трудоемкий процесс, и продлится он больше 18 месяцев, как того требует закон. За этот период погасить ущерб на сумму, превышающую стоимость активов в 1,5 раза, нереально. Но общая ситуация улучшилась, есть положительная динамика. Завод работал и зарабатывал деньги на все положенные выплаты.

Концерн «Белгоспищепром» поддержал план санации, а собственник завода (комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома) согласовал его. Кредиторы большинством голосов на общем собрании тоже высказали желание провести санацию.

Однако Министерство экономики и РУП «Белсудэкспертобеспечение» пришли к другому выводу, проанализировав результаты работы предприятия за первый квартал 2017 года (когда объемы производства снизились по сравнению с тем же периодом 2016-го). И в качестве единственно возможного выхода из критической ситуации Минэкономики предложило управляемую ликвидацию, при которой продолжение производственной деятельности включается в план ликвидации. Эксперт, изучив план санации, вынес следующий вердикт: восстановление платежеспособности винзавода за 18 месяцев невозможно. Антикризисный управляющий думал так же, если помните, и предлагал увеличить срок санации до 7 лет. Но суд решил открыть в отношении должника ликвидационное производство, срок которого не может превышать 1 года.

– Теперь у нас есть план ликвидации, суть которого – в продаже предприятия как имущественного комплекса, – разъясняет Владимир Пашко. – Вырученные деньги пойдут на погашение кредиторских задолженностей. Суммы, скорее всего, не хватит, поэтому будем привлекать к субсидиарной ответственности лиц, допустивших бедственное положение предприятия. А новый собственник по условиям продажи, согласно законодательству, должен сохранить профиль производства не менее чем на 3 года и рабочие места.

Но что, если не удастся продать завод в течение года? По словам председателя профкома Татьяны Филимоновой, коллектив уже беспокоит этот вопрос, ведь более 100 человек могут остаться без работы. И большинство из них – люди предпенсионного возраста, имеющие специфические профессии, связанные с винодельческим производством. Трудоустроятся ли они в Полоцке?

Первый заместитель председателя райисполкома Сергей Лейченко ответил пока так: «Мы будем контролировать ситуацию и принимать соответствующие меры. Люди без внимания не останутся». Остается только надеяться, что эти слова не разойдутся с делом.