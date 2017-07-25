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Как россияне украли свои национальные символы

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  • 25.07.2017, 17:13

Большинство русских символов являются откровенным плагиатом.

Большинство людей при слове «Россия» сразу представляют себе матрешку, водку, самовар, валенки и другие предметы, которые давно стали символами этой страны. В рубрике «Мифы истории» мы решили напомнить вам, что большинство русских символов является откровенным плагиатом, которые россияне нагло позаимствовали у соседей, пишет сайт телеканала Ictv.ua.

Водка

Россияне утверждают, мол, водку первыми создали именно они, вроде в XV веке при правлении Ивана Грозного. Такие заявления - откровенная чушь! В то время Московия входила в Золотую Орду и была ... мусульманским государством. А ислам, напомним, запрещает употреблять алкоголь. На самом деле водка родом из Польши. Первое упоминание о водке, польской «вудке», датируется 1405-м годом в судебных актах Сандомирского воеводства.

Матрешка

Первую русскую матрешку художник Сергей Малютин изготовил в конце XIX века. Он создал ее по образу японской игрушки - фигурки буддистского мудреца Фукурама, в которой находятся еще 5 кукол, вложенных друг в друга. К слову, название «матрешка» происходит от имени Матрена. В начале 20 века в России «матрешки» называли женщин, которые работали нянями и воспитывали чужих детей.

Самовар

Говорят, самовар - российское изобретение. Ничего подобного! Первый прототип самовара появился в Китае еще 3000 лет назад. В Россию же самовары впервые были завезены с Кавказа только в XVIII веке. Тогда в русских и возникла традиция чаепития. А вот родиной баранок является белорусский город Сморгонь. Они использовались как пайка для воспитанников местной академии. Не следует считать и пельмени национальным блюдом россиян. С удмуртского языка «пельмень» означает хлебное ухо.


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