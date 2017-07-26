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Depeche Mode: Планируем вернуться в Минск зимой

  • 26.07.2017, 18:14
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Музыканты пообещали на этой неделе определиться с датой концерта в столице.

Группа Depeche Mode сообщила на своей официальной странице, что до сих пор ищет возможности вернуться в Минск ближайшей зимой, передает «Еврорадио».

«Мы просим прощения за задержку в предоставлении дополнительной информации о том, сможем ли мы перенести минское шоу и вернуться в Минск в зимнее время. На прошлой неделе мы просматривали все возможные варианты, чтобы изменить расписание тура и вписать в него очередной приезд в Минск, и, к сожалению, нам нужно ещё несколько дней, чтобы закончить рассматривать эти варианты. Мы дадим дополнительную информацию позже на этой неделе, когда у нас появятся новости. До этого, мы ценим ваше терпение и понимание».

Судя по датам тура британской группы, 22 февраля Depeche Mode выступают в Вильнюсе, после чего у них будет трехдневный перерыв перед концертом в Москве. Так что, не исключено, что в настоящее время переговоры ведутся как раз о 23-24 февраля 2018 года.

Напомним, концерт Depeche Mode должен был состояться в Минск-Арене 17 июля, но был отменен из-за болезни вокалиста группы Дэвида Гаана. Музыкант несколько часов провел в 9-й больнице Минска, где ему поставили диагноз «мезоденит» ― воспаление лимфатических узлов брыжейки кишечника, сопровождающееся интоксикационнным синдромом и болями в области живота. Другие концерты тура не отменялись.

С 26 июля организаторы начали возвращать деньги за билеты. Все желающие могут сдать билет там же, где его покупали.


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