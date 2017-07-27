На Могилевщине вернули к жизни древний каменный алтарь 9 27.07.2017, 7:39

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Энтузиасты восстановили уникальный артефакт в Круглянском районе Могилевской области.

О необычной находке в белорусских лесах сайту Charter97.org написал читатель:

«В начале 2000-х во время краеведческой поездки по Круглянскому району мы нашли камень интересной формы. Сверху у него была довольно выровненная поверхность, плоская как стол. А боковые стороны, идущие от поверхности вниз, были также немного подтесаны, чтобы придать всей конструкции округлость.

Наше внимание привлекла не только интересная форма, но и место, в котором тот камень находился. Лежал он на вершине горы, которую, судя по названию ближайшей деревни, местные жители выделяли из ландшафта с обрядовыми целями. А если гора не простая, если на ней лежит камень необычной формы - значит, совсем не исключено, что наша находка могла служить в качестве древнего языческого жертвенника, на который наши предки складывали подношения - ради урожая или еще каких-то целей.

Но камень этот лежал заваленным набок - плоская поверхность «смотрела» не вверх, а немного в сторону. Поэтому еще тогда, с десяток лет назад, возникло желание поставить камень в его первоначальное положение – «столом» к небу. Однако сделать это было совсем не легко, так как камень глубоко уходил в землю.

В конце концов, в минувшее воскресенье, 23 июля, из Минска и Могилева на Круглянщину приехали две группы энтузиастов, заинтересованных в восстановлении древнего белорусского наследия.

Лопатами они подкопались под камень, а деревянным рычагом подняли поваленную каменную глыбу и поставили на место. Чтобы закрепить сделанное и доставить себе впечатлений, очистили площадку и обложили камнями место для костра, который сразу же и зажгли в торжественной обстановке.

На месте древнего жертвенника заметно, что растительность рядом с камнем образует своего рода «калитку». И когда зажгли огонь, кое-кто из присутствующих отметил, что над этой калиткой якобы что-то такое «сгустилось».

Вот так в одном из районов Могилевщины, далеко от крупных городов, любители нашей аутентичной традиции и истории вернули к жизни еще одно необычное место, в котором когда-то местные жители поддерживали связь с предками и силами внешнего мира».