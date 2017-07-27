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Управделами Лукашенко закупает позолоченную мебель

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  • 27.07.2017, 10:13
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Чиновники хотят сидеть за огромными столами из ценных лиственных пород дерева.

Управделами Лукашенко объявило тендер на закупку роскошной мебели. Чиновникам нужны роскошные столы «цвета черешня с золочением» из твердых лиственных пород дерева размером 4,8х2 метра.

Под стать роскошным столам управделами также закупает стенки из такого же дерева. Стоимость закупки, проводимой за деньги налогоплательщиков, не разглашается.


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