Путин о санкциях: Невозможно терпеть 32 27.07.2017, 18:49

4,428

Владимир Путин

Санкции против РФ обеспокоили президента РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если США примут новые антироссийские санкции, это будет явная попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе «с отягчающими обстоятельствами и с особым цинизмом».

«Если принятие санкций произойдет в данном случае, то это вызывает особые сожаления, потому что это уже действия с отягчающими обстоятельствами и с особым цинизмом», — заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии, сообщает ТАСС.

«Потому что это явная попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих союзников», — уверен Путин.

«Что касается трансграничности американского законодательства, то я давно об этом говорю — еще начиная с 2007 года в Мюнхене [на конференции по вопросам безопасности] говорил об этом, именно так и говорил», — напомнил Путин. По его мнению, «эта практика неприемлема, она разрушает международные отношения и международное право». «Мы никогда с этим не соглашались и соглашаться не будем», — заверил президент РФ. Он добавил: «А как на это реагируют другие государства мира, это зависит от степени их суверенитета и готовности защищать свои собственные национальные интересы».

Глава российского государства отметил, что в Москве видели законопроект, которым США собираются ввести новые санкции против России.

Ответные меры РФ

Путин заявил, что решение по поводу ответных мер РФ на новые санкции будет приниматься только после появления окончательного варианта соответствующего американского законопроекта.

«Мы не видели еще окончательного варианта, поэтому окончательных мнений на этот счет у нас тоже нет», — заметил российский президент. «Когда будет ответ на санкции, какой он будет — это будет зависеть от того, в каком виде окончательно мы увидим тот закон, который сейчас обсуждается уже в Сенате США», — заключил Путин.

«Но в любом случае, мы считаем, что, чего бы там ни происходило в ближайшее время, в будущем стратегически мы обязательно должны выйти на какие-то элементы сотрудничества и договоренности. Надеюсь, что в конечном итоге так оно и будет», — добавил президент РФ.

Он добавил, что Россию на протяжении длительного времени пытаются провоцировать, в частности, высылая дипломатов из США или отбирая дипсобственность, вводя незаконные санкции и т.д. «Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать, невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — подчеркнул Путин.

Налаживание отношений

Путин надеется, что отношения между Россией и США наладятся, перейдут в другое качество и сотрудничество будет наращиваться.

«Мы знаем, что у нас в США много друзей, мы знаем, что там очень много просто здравомыслящих людей. Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем их укреплять, наращивать в интересах народов двух стран», — сказал российский президент.

Отношение к работе Трампа

Путин заявил, что не считает возможным давать оценки работе президента США Дональда Трампа, «это дело американского народа».

«Что касается избрания президента Трампа, это не наше дело, и не нам давать оценку работе господина Трампа на его высоком посту. Это дело американского народа», — сказал российский лидер.

Говоря о расследовании о якобы вмешательстве России в прошедшую избирательную кампанию в США, Путин отметил, что не считает это собственно расследованием, «потому что расследование предполагает выяснение полноты всех обстоятельств, изучение причин, заслушивание различных сторон». «А мы видим просто нарастание антироссийской истерии, скорее всего, это использование русофобских инструментов во внутриполитической борьбе — президента Трампа и его политических конкурентов внутри Соединенных Штатов», — добавил Путин.