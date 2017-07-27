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Украинская гандболистка: Белорусский язык и традиции нужно прививать с младенчества

  • 27.07.2017, 22:34
Фото: XSPORT.ua

Разыгрывающая сборной Украины коснулась языкового вопроса в Беларуси.

23-летняя разыгрывающая сборной Украины Леся Смолинг, перешедшая в «Гомель», в интервью «Прессболу» коснулась языкового вопроса.

- Львов для тебя — лучший город земли?

- Сто процентов! Обожаю его. Уникальная аура, потрясающая архитектура, множество достопримечательностей и знаковых мест. Если задаться целью изучить город за два дня — не обойдешь и половины. Без преувеличения. А центр — это вообще круто, что-то волшебное и непередаваемое словами. Во Львове всегда очень много туристов, их количество постоянно растет. Здесь спокойно и комфортно, люди гостеприимные и приветливые. Так было и будет всегда, несмотря ни на какие катаклизмы.

- Львовщина, Ивано-Франковщина — оплот украинского патриотизма. И тебе наверняка диковато наблюдать в Беларуси минимальное присутствие на улицах «беларускай мовы» и тотальное наличие в телеэфире русскоязычных каналов?

- Наверное, это действительно вызывает по меньшей мере недоумение. Но, я думаю, в языковом вопросе вина не только простых белорусов. Если честно, сразу мне было тяжеловато в обиходе полностью переключиться на русский язык. Это сейчас я его подтянула, постоянно общаясь в команде с девочками. Есть книги, фильмы — никто не запрещает читать и смотреть их на русском. А вообще я с детства разговариваю только на украинском. Это абсолютно нормально для человека, который любит свою страну и ощущает себя ее частью. У меня эти ощущения в крови. И, знаете, я не верю, что люди на востоке или юге Украины какие-то другие и изначально агрессивно настроены против украинского языка. Винить их не в чем, потому что они с малых лет говорили по-русски и полноценно не впитывали украинскую культуру. А «мову» и традиции нужно прививать с младенчества, с детского садика. Как можно «переформатировать», перевернуть сознание 50-60-летнего человека? Разве что добиться уважения к собственной культуре. А когда носителем языка будет молодежь — тогда стране гарантировано хорошее будущее. Что касается телеканалов... У меня есть телевизор. Только я его практически не включаю. Не вижу особого смысла. Что я там нового и полезного увижу? И дело не в политике. Я и во Львове его почти не смотрела. Есть уйма других интересных занятий. А информацию и новости всегда можно почерпнуть из разных источников в интернете.


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