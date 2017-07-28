МВД боится прямого разговора с кричевским подполковником-бунтарем Вусиком 2 28.07.2017, 13:14

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Игорь Вусик

Фото: «Радыё Свабода»

На все обращения экс-начальника Кричевского РОВД Игоря Вусика приходят только отписки.

Вот уже на протяжении более двух месяцев бывший начальник ООПП Кричевского РОВД подполковник Игорь Вусик добивается от своего бывшего руководства предоставления документов, послуживших основанием для издания приказа о его увольнении из органов внутренних дел, однако на все его обращения приходят только отписки, пишет «Магілёўскі рэгіён».

Еще 27 мая Вусик направил заявление на имя начальника УВД Могилевского облисполкома Александра Ковальчука с просьбой предоставить заверенные в установленном порядке ксерокопии документов, в том числе контракта и должностной инструкции, на основании которой Вусик и был уволен из органов внутренних дел. Необходимо отметить, что в Кричевском РОВД, куда ранее обращался Вусик, с этими документами его ознакомить отказались.

В ответ на обращение 29 мая Кричевским РОВД Вусику были направлены выписки из приказов о его приеме на службу и увольнении, и справка о имеющихся дисциплинарных взысканиях. В то же время в ответе на заявление заместитель начальника Могилевского УВД Наталья Симонова написала, что копия должностной инструкции не может быть ему предоставлена, так как она находится под грифом «для служебного пользования». Также Симонова отказалась предоставить копию контракта, сославшись на то, что второй экземпляр контракта был будто бы выдан Вусику при его заключении 1 февраля 2013 г. Сам бывший сотрудник милиции утверждает, что копию контракта на руки ему никто не выдавал.

Вусик посчитал, что его законные интересы были нарушены, так как без ознакомления с должностной инструкцией и заключенным с ним контрактом он не мог должным образом отстаивать свои интересы в суде. В связи с этим бывший сотрудник милиции направил заявление в Кичевский межрайотдел Комитета государственного контроля. Вусик просил сотрудников КГК разобраться в ситуации и привлечь к ответственности милицейских начальников за нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц. Аналогичное обращение было им направлено и в Кричевский райисполком.

Согласно статьи 9.13 КоАП Республики Беларусь, «Отказ в приеме обращения гражданина или юридического лица, либо нарушение установленных сроков рассмотрения такого обращения, либо неинформирование заявителя о решении, принятом по результатам рассмотрения обращения, либо неправомерный отказ заявителю в ознакомлении с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению обращения, либо непринятие в пределах своей компетенции мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и (или) законных интересов заявителя – влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин».

«По законодательству, административные протоколы о нарушении статьи 9.13 должны составляться сотрудниками КГК или отдела по обращениям граждан райисполкома, – рассказывает Вусик. – Я надеялся, что сотрудники этих учреждений отреагируют на мои заявления. Вместо этого они перенаправили мои обращения тем, на кого я жаловался, – в МВД и Могилевское УВД».

Руководство МВД, в свою очередь, написало Вусику очередную отписку о невозможности предоставления ему служебной инструкции и копии заключенного с ним контракта.

По словам Вусика, в обращениях в КГК и Кричевский райисполком он и не просил предоставить эти инструкции, он просил привлечь к ответственности тех людей, которые ранее отказались это сделать.

«Попросту прислали очередные отписки и все. И я по-прежнему не могу ознакомиться с документами, на основании которых я был уволен из органов МВД», – говорит Вусик.

Бывший сотрудник правоохранительных органов также говорит о том, что его бывшие начальники Чуприн и Тихоненко пытаются оказать на него давление хоть каким-либо образом и сейчас.

«Беседуют с моими бывшими сослуживцами, пытаются узнать юридический адрес моего нынешнего трудоустройства в России, чтобы направить письмо руководсту», – говорит Вусик.

Напомним, что подполковник Игорь Вусик был уволен из органов внутренних дел после написания группой милиционеров из возглавляемого им отдела ООПП Кричевского РОВД обращения о грубых нарушениях в Кричевском РОВД на имя министра внутренних дел Игоря Шуневича. Кроме Вусика, из органов МВД по разным поводам были также уволены и два другие милиционеры-подписанты – майор милиции Юрий Дюбанов и лейтенант Андрей Шашков.