Госслужащим дали новые полномочия при рассмотрении «челобитных» 20 28.07.2017, 15:58

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Обращаться к чиновникам теперь надо более «уважительно».

Правительство «усовершенствовало» правила, по которым чиновники должны отвечать на обращения граждан и юридических лиц. Изменения в порядок работы с обращениями вносятся постановлением Совмина от 26.07.2017 №555, сообщает euroradio.fm.

Что нового можно прочитать в документе?

Прием обращений в ходе «горячей линии» или «прямой телефонной линии» может быть прекращен, если гражданин или представитель юридического лица допускает употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений.

Если обращение поступает в нерабочий день, его регистрируют не позднее, чем в первый следующий за ним рабочий день.

Чиновники имеют право не отвечать на вопросы, поступившие в ходе «прямой телефонной линии», если уже отвечали на них письменно или в рамках личного приема.

Если для ответа на заданный вопрос госоргану не хватает месяца, гражданину и юридическому лицу направляются письменные уведомления о причинах превышения месячного срока и сроках, в которые может быть рассмотрено обращение.

Если последний день срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, то днем истечения срока считается первый следующий за ним рабочий день.

Ваше обращение не будет рассмотрено, если:

— оно подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах;

— оно является обращением работника к нанимателю либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения такого обращения;

— оно содержат вопросы, на которые ранее организацией был дан ответ (прекращена переписка по изложенным в обращениях вопросам), и в нем не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обращения по существу;

— для его рассмотрения по существу необходимо указание персональных данных граждан, за исключением содержащихся в нем.