Полное солнечное затмение в августе раскроет тайны солнца 29.07.2017, 8:29

До сих пор солнце остается неизученным.

Американские астрофизики рассчитывают во время полного солнечного затмения в августе этого года получить уникальные данные, которые позволят раскрыть тайны звезды, пишет nua.in.ua.

«Сочетание результатов наземного затмения с наблюдениями со спутников в видимой, ультрафиолетовой, рентгеновской и радиочастотной частях спектра обеспечит наиболее полное представление о солнечной атмосфере, когда-либо наблюдаемой», — отметил астроном Джей Пашахофф из колледжа Уильямса.

На самом деле, солнце остается неизученным. Звезда находится от нас на расстоянии нескольких миллионов километров, она огромна в соответствии с любыми нашими стандартами – диаметр превышает 1,3 миллиона километров. В ядре, занимающем примерно четверть диаметра солнца, концентрированный вес звезды создает огромное давление и температуру, достаточную для запуска ядерного синтеза, который потребляет около 600 миллионов тонн водорода в секунду.

И хотя солнце является относительно небольшой желтой звездой, она все еще имеет достаточно газа для горения еще пять миллиардов лет. Но, в конце концов, Солнце превратится в медленно остывающего карлика, пока не выгорит до конца. Это долгосрочный прогноз, основанный на теоретических анализах и десятилетиях наблюдений на Земле и в космосе. Теперь у ученых есть план проверить свои идеи во время полного затмения.

Чтобы узнать больше о том, что генерирует температуру короны и механизмы, ответственные за солнечные бури, исследователям необходимо изучить внутреннюю корону и переходную зону, где эти процессы работают. Увидеть корону лучше всего можно в момент полного затмения.