Жена белорусского летчика: В наши квартиры заселяют военных РФ 3.07.2017, 8:59

Российские военные авиабазы в Беларуси все-таки созданы в тайне от народа?

Интересное письмо в редакцию сайта belaruspartisan.org прислала читательница.

«Здравствуйте, уважаемая редакция!

Пишу к Вам с мольбой о помощи, ибо только благодаря прессе, особенно независимым изданиям, в этой стране есть возможность поднять проблему, а не утопить ее в череде других.

Я жена белорусского военного летчика. Прочитала недавно опубликованный материал о вырубке деревьев в городе Ивацевичи и поняла – благодаря таким статьям мы сможем добиться справедливости. Мы – это почти с десяток таких же семей, которые могут лишиться возможность жить не на съемной квартире, а в служебной, до постройки собственного жилья.

15 лет, скитаясь по съемным квартирам, мы простояли в очереди на строительство жилья. И вот, в тот момент, когда перед нами замаячила надежда на получение хотя бы служебного жилья, которое скоро освободят счастливчики, построившие квартиры, мы узнаем, что заселят вместо нас российских летчиков, которые совсем скоро прибудут.

Нам же со словами «ну, 15 лет ждали, что еще год-другой не подождете?» посоветовали еще потерпеть. Поймите меня правильно, ничего против российских летчиков и их семей в Беларуси я не имею. Но ведь нужно было тогда заранее подготовить жилье для них, а не забирать у своих же офицеров.

Накопить на квартиру семье с двумя детьми на довольствие офицера ВС РБ просто нереально. Льготных кредитов на покупку жилья военным уже не дают, пенсионный возраст продлевают. Вот и думай потом, как и Родину защитить, и семью прокормить.

В управлении жилищного обеспечения нам сказали, что мы не одни такие – очередь застыла и в Барановичах, и в Бобруйске, и в Мачулищах, там тоже нужно где-то разместить семьи российских военных летчиков. А тут еще в Интернете появляется информация, что российская авиация останется в Беларуси после парада. Выходит, что мои опасения только подтверждаются.

Последняя надежда на Вас. Считаю, что только освещение в прессе может помочь сдвинуть этот вопрос с мертвой очки.

Назвать фамилия свою не могу, т.к. боюсь, что это может повлиять на карьеру мужа, да и вообще сейчас любого офицера могут уволить без выслуги, а значит и права на пенсию, а новую работу найти совсем не просто.

Заранее благодарна».

Напомним, что вопрос создания в Беларуси российской авиабазы стоял чрезвычайно остро накануне президентских выборов, Владимир Путин даже подписал специальное распоряжение о том, что, как и на каких условиях должно создаваться, но официальны Минск внезапно выступил резко против. В итоге все выглядит так, что вопрос авиабазы снялся сам собой, что Россия отказ Минска тихо проглотила, жевала и выплюнула. И что, отказавшись от базы, Минск испортил отношения с последними своими лоббистами в России – военными.

Но потом началось что-то странное. В январе этого года вдруг было объявлено, что Беларусь передаст (подарит) Сербии два дивизиона зенитно-ракетных комплексов «Бук» и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29. О подарке сообщил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, вернувшись из поездки в Минск. По его словам, техника будет поставлена в Сербию 2018 году.

Понятно, что, не согласовав с Россией, такой подарок мы сделать не могли. Но как? Восемь самолетов! А что останется самим?

Однако не прошло и пары недель, как выяснилось, что сама Беларусь планирует закупить у России не менее эскадрильи самолетов Су-30СМ. Они производятся российской корпорацией «Иркут», стоимость одного истребителя составляет около 50 миллионов долларов США. А эскадрилья – это 15-20 самолетов. Про эти боевые машины специалисты говорили, что «они хорошо зарекомендовали себя в небе над Сирией», но мало кто акцентировал внимание на том, что на такой крупный контракт – в миллиард долларов – своих денег у Беларуси нет.

Россия в сравнении с Минском стала выглядеть совсем травоядной: мы им отказали в создании авиабазы, они не обиделись и готовы проспонсировать закупку нами новых самолетов для укрепления собственных авиабаз. Тем более, что заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных сил генерал-майор Игорь Лотенков в интервью «Белорусской военной газете» прямо сообщил, что перспективы развития вооружения ВС Беларуси связаны с реализацией соответствующего плана до 2020 года – основной упор будет сделан на ВВС и войска ПВО, ракетные войска, разведку, РЭБ, связь и силы специальных операций. Допустим, войска спецопераций, можно натренировать, но ВВС, самолеты, это более чем дорого. Особенно если вспомнить про отказ от российской авиабазы, после которого РФ, казалось бы, должна отказывать Беларуси во всем. В чем подвох?

При этом хорошо известно, что опасности с неба Лукашенко очень боится. Когда в Беларусь, аккурат к Дню независимости, прилетел шведский самолетик и сбросил на город плюшевых мишек, стало понятно, что не мишек, а что-то более существенное спокойно могло быть сброшено аккурат на Дрозды или любую иную домашнюю резиденцию, где правитель в трусах и панаме поливает любимые грядки с помидорами.

15 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств – участников ОДКБ, Лукашенко высказал эти свои страхи: «Самое странное, что нас упрекают в том, что далеко до того, что делают они. Мы здесь не формируем и не размещаем какие-то новые части иностранных государств. Наоборот, мы видим, как у наших границ с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных… Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты. Я когда увидел снимки этих беспилотников…, они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого? И нам говорят: вы тут успокойтесь, вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет. Ни Россия, ни Беларусь, ни ОДКБ».

Но читательница задает правильный вопрос: зачем российским летчикам квартиры в Беларуси, если они прилетают на короткое время, исключительно на учения или для участия в параде?

Есть версия, что истребительная авиация и боевые вертолеты Западного военного округа ВС РФ прилетели в Беларусь не только для того, чтобы на пару минут засветиться на параде, но и чтобы заступить вместе с белорусами на боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства России и Беларуси.

Как сообщил российский «Бортовой журнал» со ссылкой на неофициальную информацию, «в Минск в самое ближайшее время прибудут экипажи воздушных судов с наиболее подготовленными летчиками, в том числе имеющими опыт боевых действий в Сирии». Впрочем, если план действительно таков, то прибудут они не в Минск, а на действующие белорусские авиабазы – в Барановичах, Лиде, Бобруйске. В итоге российской авиабазы не будет, но российские летчики будут. И для них уже готовят квартиры. И можно предположить, что новые истребители, о покупке которых объявила Беларусь, тоже для них.

Кстати, что касается парада, то, как сообщил министр обороны Равков, «гостями парада станут представители Западного военного округа России. На вертолетах Ка-52, самолетах Су-27 и Су-34 они войдут в состав воздушного эшелона». Это те самые пилоты, которые патрулируют небо над Балтикой.