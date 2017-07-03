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«Надоело смотреть на этих моральных уродов в форме»

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  • 3.07.2017, 17:09
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Белоруски вышли на сегодняшнюю акцию ради будущего своих детей.

Об этом журналистам заявила молодая мама с ребенком, которая пришла на акцию «За мирную Беларусь!» на Октябрьской площади Минска. Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с акции протеста.

«Ребенка не с кем оставить, но я все равно пришла на акцию. Пришлось идти с ребенком – потому что все это конкретно достало. Нет никаких сил смотреть не все, что у нас в стране происходит: на этих моральных уродов в форме, которые хватают всех подряд. Хочу жить в нормальной стране. Хочу чтобы у моего ребенка была нормальная жизнь, чтобы у него было какое-то будущее, потому сейчас его у детей нет. Проще говоря: мы хотим смены власти, потому мы сегодня здесь», - заявила участница акции.


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