18-летний белорусский хоккеист перешел в «Куньлунь» 1 30.07.2017, 20:16

Владислав Мартынюк успешно прошел просмотр в китайском клубе.

Как сообщает «Белорусский хоккей», Владислав Мартынюк подписал однолетний контракт с китайским клубом (КХЛ-ВХЛ-МХЛ). Начнет сезон Мартынюк в МХЛ, в команде «Куньлунь Ред Стар Джуниор».

В минувшем сезоне 18-летний игрок обороны набрал 24 (10+14) очка в 41 игре Экстралиги за «Беларусь-U20», при показателе полезности «+4».

На молодежном чемпионате мира на его счету 4 (1+3) балла в 5 играх сборной Беларуси при показателе полезности «0».