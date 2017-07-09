Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра 27 9.07.2017, 8:05

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Пока белорусы экономят на еде, диктатор покупает дорогие игрушки.

На днях стало известно о покупке для Минской ГАИ за счет госбюджета 28 новеньких немецких мотоциклов BMW. Цена вопроса – полмиллиона долларов.

Может быть, это и не очень много в масштабах государства, но если сопоставить это с состоянием белорусской экономики и постоянно всплывающими фактами о новых резиденциях и других «игрушках» Лукашенко – получается впечатляющая картина.

«Диктатор погряз в африканской роскоши», - заявил в комментарии Charter97.org подполковник милиции в запасе, оппозиционный политик Николай Козлов.

- Как вы оцениваете факт приобретения за $500 тысяч новеньких немецких мотоциклов для столичной ГАИ? Насколько это своевременная покупка с учетом того, что Лукашенко требует от народа экономить на всем?

- На мой взгляд, это можно охарактеризовать только одной фразой: «Пир во время чумы». Учитывая экономическую ситуацию в Беларуси, этот рост безработицы, эту нищету, отдавать такие деньги на мотоциклы для ГАИ – это уже чрезмерно.

Это еще раз показало, как сегодняшняя власть относится к белорусским гражданам, к народу, как она «заботится» о людях. Одним словом: «социальное государство» в действии. Для милиции – мотоциклы за полмиллиона долларов, а в то же время белорусским детям сами граждане собирают деньги на операции, которые не может профинансировать государство.

У меня в голове такие «приоритеты» в тратах просто не укладываются. Мы все понимаем, что эти новенькие мотоциклы нужны в основном для того, чтобы сопровождать Лукашенко по пустому городу на всякие мероприятия.

Представляете: купить в нищающей стране на полмиллиона новые заграничные мотоциклы только ради того, чтобы в сопровождении блестящего эскорта «рассекать» по полупустому городу! Это какая-то нездоровая гигантомания.

Из этой же оперы – это огромное количество резиденций по цене от $40 миллионов, это безумное количество охраны и милиции. Мне кажется, вопрос сместился уже в область психиатрии. Наверное, надо смотреть на это с медицинской точки зрения. По-другому это объяснить невозможно.

Дико смотрятся все эти самолеты, вертолеты, мотоциклы, невозможно дорогие «Майбахи» в абсолютно нищей стране! Я своими глазами видел, что в городах и весях сейчас у белорусов вопрос стоит уже о еде. Новые мотоциклы за полмиллиона – это просто плевок в сторону всего народа.

Диктатор абсолютно не считается людьми. Все деньги, полученные от налогоплательщиков, Лукашенко и его камарилья тратит исключительно на свои интересы. Пора прекращать это безобразие.

- Картина, которую вы описали, напомнила реалии латиноамериканских диктатур… Вы не находите сходства: дорогие авто, мотоциклы для охраны – и народ, работающих за еду и листья коки?

- Параллели очевидны. Не зря ведь они друзьями были – Лукашенко и Уго Чавес. И дела их похожи: Уго довел свою страну до нищеты и Лукашенко доводит Беларусь до нищеты.

Но еще больше, чем правителей Венесуэлы, замашки Лукашенко напоминают поведение африканских царьков. Вся эта кричащая роскошь, которой он себя окружает, его взгляды на жизнь, желание пустить пыль в глаза – есть в этом что-то африканское.

В то же время все чаще и чаще мы слышим то тут, то там о новых поборах с людей: уже практически ни одна сфера жизни не обходится без скандалов. На ремонты детских садов, школ собирают «со всего мира», включая многодетные семьи. Таких примеров масса, потому что люди постоянно звонят и возмущаются.

На этом фоне роскошь диктатора превзошла все границы здравого смысла. Похоже, что и терпение у белорусского народа уже заканчивается. Все чаще и чаще слышны возмущенные возгласы, становится известно о стихийных выступлениях, акциях, даже забастовках.

Такой образ жизни, как у Лукашенко, можно еще представить, но не в обнищавшей благодаря ему Беларуси, а в богатой стране Персидского залива. Но у нас это просто возмущает. Думаю, это глубокие психологические проблемы, уходящие корнями в самое детство: иметь только для себя самое лучшее, а остальные пусть выживают, как хотят.