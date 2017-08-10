«Григорьевич, просто уйди» 26 10.08.2017, 8:18

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Безумцу посоветовали успокоиться.

После массовых «маршей нетунеядцев» весной этого года власть получила короткую передышку на дачно-огородное лето. Любой адекватный политик постарался бы не шевелить «пчелиный улей» народного недовольства. Но как говорит латинская пословица: «кого Бог хочет наказать – лишает разума». Лукашенко сам заявил, что 1 октября декрет о «тунеядцах» будет возвращен.

«Зачем он это сделал? Он вообще адекватный человек?», - на вопросы Charter97.org ответил координатор Белорусского Национального Конгресса в Могилеве Юрий Новиков:

- Действительно, это очень странно после тех памятных и сильных событий «Весны-2017», когда «на дыбы» встал не то что весь Минск – вся Беларусь. Страна находилась практически на грани революции. А теперь он, как в беспамятстве, наступает на те же самые грабли.

Только безумец может такое творить! Безумец, который никак не хочет успокоится. Наверное, он с весны тужится и считает, что его самолюбие было задето нашими акциями протеста. Надо помочь несчастному – выйти и успокоить безумца. Адекватный человек не будет такого говорить и совершать, тем более на государственном уровне, такие поступки.

- Допустим, здесь сыграли эмоции и личные мотивы. Но ведь есть у него при дворе какие-никакие советники, администрация, целый выводок «крепких хозяйственников». Не могли разве посоветовать?

- Думаю, где-то не могли, где-то не хотели… Но скорее всего, самый главный, по своей недальновидности, решил, что возвращение побора решит экономические проблемы. Лукашенко уже не знает, откуда взять деньги на содержание своей оравы прихлебателей.

Надо еще учитывать, что он больше всего боится экономически независимых людей. Ведь те, кого записали в «тунеядцы» - это свободные люди, которые зарабатывают деньги или в других странах, или без официальных бумаг.

Это мощная и боевая прослойка: их нельзя «взять за горло» контрактами, как рабочих на заводах, или проверками, как предпринимателей. Они способны расшатать и свергнуть выстроенную за 23 года систему. А диктатор боится этого больше всего.

- Как скоро можно ожидать новых протестов?

- Здесь все просто – как только придут «письма счастья» по обновленному декрету. Вот действительно, пусть напишут, даже интересно. Волна недовольства всколыхнет людей с новой силой.

- Горячую осень диктатору предрекали еще раньше – когда стало известно, что МВФ свернул переговоры с властями о выделении кредита, а госдолг вырос до рекордных размеров. Как экономический кризис проявляется в вашем регионе? Что говорят люди? Какие настроения?

- Люди уже не верят телевизору и «воздушным замкам» пропаганды. Люди верят своим глазам. А глаза не соврут: ситуация в Могилеве, как и в целом в Беларуси, не улучшилась с весны. Она только ухудшилась. Жить легче не стало: работу найти практически невозможно, зарплаты остались микроскопическими, а цены на самые необходимые продукты растут и осенью еще сильнее рванут вверх.

Мы прекрасно видим, как отражаются на нашей жизни безграмотная экономическая политика наверху. Каждый день наблюдаем, как дорожают и продукты питания, и услуги. Люди не живут сейчас от зарплаты до зарплаты – они живут в долг.

И без этого идиотского декрета людям хватает забот и хлопот. А тут еще на наши головы сваливается очередной акт безумия от власти – новый декрет о «тунеядцах».

- Возможно, где-то в бункере, в Дроздах, Александр Григорьевич читает Charter97.org, что понимать, что думают его оппоненты. Какое послание вы бы хотели до него донести в преддверие осени-2017?

- Я бы сказал: Григорьевич, не занимайся ерундой. Если не можешь дать людям ничего хорошего – просто уйди и дай людям свободу и возможность самим нормально зарабатывать. Не дави нам на психику. Если у тебя она немножко расшаталась – не надо других доводить.