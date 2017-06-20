Диктатура труслива 5 20.06.2017, 8:09

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Фото: svaboda.org

Весна 2017 года научила белорусов побеждать.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- 22 июня в Минск приезжают министры иностранных дел 17-ти стран Центральной и Восточной Европы. Допустимо ли с точки зрения европейских ценностей совершать такие визиты в страну, где есть политзаключенные?

- Такие визиты недопустимы не только с точки зрения моральных ценностей, но и с точки зрения элементарной логики.

Авторитетные международные организации неоднократно заявляли о том, что «выборы» в нашей стране проходят с нарушением закона. Из этого следует, что и Лукашенко, и «депутаты», и назначаемые и утверждаемые ими министры нелегитимны. Если некоторые европейские чиновники считают допустимым на равных встречаться и договариваться с теми, кто занимает свои посты незаконно, то этим они просто унижают себя.

Кроме того, в сентябре в Беларуси пройдут совместные с Россией военные учения «Запад-2017». Они являются угрозой не только для независимости нашей страны, но и для ряда государств, чьи министры будут находиться в Минске 22 июня. Оборонная доктрина некоторых из них, например Польши и Украины, называет Россию главным источником опасности. Зачем ехать к союзнику Путина накануне подобных учений?

- Активисты оппозиции собираются проводить акцию в Минске 22 июня. Почему важно в этот день выйти на улицу?

- Как вы сказали ранее, 22 июня в Минск приезжают главы МИД стран, входящих в Центрально-Европейскую инициативу. Они будут встречаться с Лукашенко, Макеем, другими чиновниками, которые вряд ли вспомнят о политических уголовных делах и пытках в тюрьмах. Международный форум власти используют в своих пропагандистских целях.

Молчание оппозиции в этот день — демонстрация согласия как с диктатором, так и со странной политикой некоторых наших соседей, которые демонстративно закрывают глаза на нарушения прав человека в Беларуси.

Пикет в этот день, который пройдет в 18:00 на Октябрьской площади, - возможность заявить о том, что в центре Европы по-прежнему есть политзаключенные.

- Вы, как координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», обратились к участникам сессии ПА ОБСЕ 5-9 июля в Минске с призывом усилить давление на режим Лукашенко. Что вы хотите сказать министрам, приезжающим 22 июня?

- Мы неоднократно были свидетелями того, как принципиальная позиция демократических стран помогала добиться освобождения политических узников. Так было в 2008 году, когда из тюрем вышли Александр Козулин, Сергей Парсюкевич и Андрей Ким. Так было в 2011 году, когда была освобождена большая часть узников, получивших сроки за Площадь.

Можно вспомнить и прошлый век: последовательная и четкая позиция лидеров ведущих западных стран заставила советских правителей не только выпустить из тюрем диссидентов, но и начать перестройку. Мировые лидеры не боялись СССР, не верили его лживым вождям и могли отличить добро от зла. Рональд Рейган и Маргарет Тетчер вошли в историю как победители коммунизма. Хочется надеяться, что и сегодня среди лидеров демократического мира найдутся те, кто поможет разрушить диктатуру в центре Европы и сделать континент свободным от тирании.

- На весенних акциях протеста белорусы показали, что они готовы проявлять солидарность в борьбе за свои права. Почему сейчас нужно проявить такую же солидарность с политзаключенными?

- Власти внимательно отслеживают реакцию общества на свои действия. Они смотрят, готовы ли мы бороться за свои права, за своих товарищей, за лидеров. Если готовы, они отступают. Так произошло весной, когда Лукашенко приостановил действие декрета №3.

Если мы будем бороться за освобождение политзаключенных, они выйдут на свободу. Если нет, то их количество вырастет. Поэтому еще раз хочу обратиться ко всем, кому небезразлична судьба Дмитрия Полиенко, Михаила Жемчужного, политзаключенных по «делу патриотов»: только от нас зависит, как скоро все они покинут тюрьмы и увидят своих родных и близких. Весна 2017 года научила нас побеждать.