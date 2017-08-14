«Барселона» за €40 миллионов купила футболиста, который не подошел гродненскому «Неману» 9 14.08.2017, 15:17

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В 2007 году в «Неман» на просмотр приехал бразильский полузащитник литовского «Вильнюса».

Парень не впечатлил главного тренера белорусской команды и уехал. Когда спустя несколько лет игрок попал в сборную Бразилии и перешел в английский «Тоттенхэм», в Гродно сильно удивились, пишет onliner.by.

Сегодня же он перешел в «Барселону». Каталонцы потратили на трансфер бразильца 40 млн евро.

Парня зовут Жозе Пауло Безерра Масиэл Жуниор, или просто Паулиньо. Сегодня «Барселона» подтвердила его трансфер из китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд».

Сумма сделки составит 40 млн евро. Отступные в контракте 29-летнего бразильского хавбека с каталонцами — 120 млн.

Три года назад в интервью «Прессболу» культовый игрок гродненского «Немана» Дмитрий Ровнейко рассказал следующую историю:

— Мой «Неман» несколько лет назад мог подписать контракт с одним игроком из литовского «Вильнюса». Он провел с нами несколько занятий, тренеры присматривались к легионеру, но от этой задумки отказались. А потом транзитом через польский «Лодзь» и четвертый дивизион штата Сан-Паулу тот прорвался к вершинам и прошлым летом заключил соглашение с «Тоттенхэмом». Сегодня Паулиньо — основной игрок сборной Бразилии.

Паулиньо выбился в люди через четвертый дивизион Бразилии. В его послужном списке были «Брагантино» и «Коринтианс», после которого несостоявшийся игрок «Немана» получил приглашение от английского «Тоттенхема». В Лондоне получилось не очень, и игрок на три года уехал в Китай, из которого в Европу его возвратила «Барселона».