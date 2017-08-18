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Минская недвижимость никому не нужна?

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  • 18.08.2017, 14:09
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В июле вторичный рынок столичных квартир просел сразу на 15 процентов.

Вторичный рынок жилья, несмотря на все надежды риелторов, провалился в июле, и по количеству совершаемых сделок просел даже ниже показателя 2015 года, когда было зафиксировано рекордное падение цен на столичные квартиры, пишет ej.by.

Еще в июне, риелторы заявляли, что хоть рынок вторичного жилья Минска и просел немного по цене и спросу, он все же оставался на довольно высоких позициях и не предрекал резких изменений. Да, прогнозировалось сезонное снижение спроса, но в пределах снижения 2016 года. Реальное состояние дел, которое продемонстрировал июль, оказалось далеко от прогнозов. Согласно данным Национального кадастрового агентства, спрос просел сразу на 15% по сравнению с июнем, и на 22,2% в сравнении с июлем 2016 года. Даже июль 2015 года и тот оказался выше.

Интересно, что итоги первого полугодия не предвещали никаких катаклизмов. Да, спрос оказался ниже 2016 года, что также повлияло и на цены, которые продемонстрировали пусть и небольшую, но все же отрицательную динамику. Но в целом, интерес покупателей оставался достаточно высоким и стабильным, несмотря на незначительные колебания.

Так в январе 2017 года количество сделок (760) оказалось даже выше показателя января рекордного 2016 года (622). В феврале пошел ожидаемый рост (1187), который опять же оказался выше февраля 2016 года (1040). Даже март 2017 года (1354) продолжал расти, опередив и март 2016 года (1279). Но уже в апреле все изменилось, так как именно в этом месяце в 2016 году пошел стремительный рост рынка (более чем на 18,5%), и апрель 2017 уже явно не поспевал. Более того, он даже не вырос, а просел относительно марта на 6,5%. Но когда в мае спрос опять вырос, активно подпитываемый доступными деньгами, риелторы оценили это, как хороший знак. Но еще июнь спрос держался на достаточно высоком уровне, показав лишь незначительное снижение, но в июле стремительно пошел вниз сразу на 15%.

Пока еще общий итог 2017 года выше показателя 2015 года на 19%, но учитывая наметившуюся резкую тенденцию на снижение, можно утверждать, что ресурс дешевых денег себя уже исчерпал. И это, заметим, при том, что в Минске стали строить меньше нового жилья.

Пока сложно сказать, окажет ли столь резкое снижение спроса на цены. Сейчас они и без того низкие, а продавцы, вдохновленные стабильным спросом в первом полугодии, напротив настроились на рост. Среди положительных тенденций риелторы отмечают значительно снизившуюся дельту между ценой предложения и ценой продажи. Это говорит о том, что обе стороны стали более трезво оценивать ситуацию. Если в 2016 году разница составляла около 11%, то сегодня не более 6%.

Скорее всего, снижение спроса продолжится и в августе, и в сентябре. Не исключено, что оно будет таким же стремительным, как в июле. Однако вряд ли стоит ожидать такого же стремительного снижения цен. Оно если и будет, то на уровне 2-3%. Но многие эксперты предполагают, что продавцы сделают все возможное, чтобы удержать цены на текущем уровне. Тем более, что вот-вот должна ожить ипотека, которая непременно поддержит и падающий спрос.


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