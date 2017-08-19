Как водитель BMW не уступал дорогу «Майбаху» Лукашенко 31 19.08.2017, 9:02

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Охрана явно не ожидала такого развития событий.

В интернете появилось видео, на котором серебристый «БМВ» не уступает дорогу кортежу Александра Лукашенко в Минске.

Его разместил на своей странице в Фейсбуке белорусский независимый телеканал «Белсат».

«Майбах» диктатора в сопровождении авто охраны пытается ускориться на загруженном проспекте Победителей, перестраиваясь в крайнюю левую полосу перед перекрестком с проспектом Машерова. Но один водитель - то ли по невнимательности, то ли специально - не пропускает кортеж. Он игнорирует сигналы машин сопровождения и в конце концов вынуждает охрану сорваться на крик.

Заметим, что на машине Лукашенко нет флажка — значит, автомобиль просто перегоняли с места на место.

Видео, судя по состоянию растительности на улице, не совсем свежее - возможно, весеннее.