Ангела Меркель: То, что делает Шредер – ненормально 5 21.08.2017, 14:26

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Ангела Меркель

Фото: Photothek/Getty Images

Канцлер Германии резко отозвалась о выдвижении Шредера в директора «Роснефти».

Канцлер Германии Ангела Меркель не намерена занимать постов в бизнесе после своего своей отставки с должности главы правительства ФРГ, заявила она, отвечая на вопросы Bild (перевод – РБК).

Говоря об этом, Меркель подвергла критике намерение своего предшественника на посту канцлера ФРГ Герхарда Шредера войти в состав совета директоров «Роснефти».

«То, что делает Шредер, это ненормально!», — заявила Меркель, отметив, что компания «Роснефть» включена в санкционный список Евросоюза.

«Я не намерена занимать никаких постов в бизнесе, когда перестану быть канцлером. Но сейчас я полностью сосредоточена на избирательной кампании и действительно собираюсь снова стать канцлером», — добавила Меркель, которая возглавляет правительство Германии с 2005 года.

Канцлер Германии избирается парламентом страны на четыре года. Очередные выборы депутатов Бундестага пройдут в Германии 24 сентября 2017 года.

Правительство России выдвинуло бывшего канцлера в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора 11 августа. Состав совета, как ожидается, будет избран на внеочередном заседании акционеров 29 сентября.

В середине августа сам Шредер заявил газете Blick, что войти в совет директоров «Роснефти» его попросили глава компании Игорь Сечин и ее международные акционеры.

«Я хочу помочь улучшить отношения между Россией и ЕС. Но для этого нужны усилия с обеих сторон, и я хотел бы внести свой скромный вклад в это», — сказал тогда Шредер.

Позднее генсек немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Андреас Шойер заявил, что выдвижение Шредера в совет директоров «Роснефти» «дурно пахнет», а бывший канцлер (занимал пост в 1998-2005 годах) «превращается в российского солдата».