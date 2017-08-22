Трамп подписал новую стратегию в отношении Афганистана 22.08.2017, 7:37

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

В регион дополнительно направят 4 тысячи американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп подписал документ о новой стратегии в отношении Афганистана. Об этом телеканал Fox News сообщает со ссылкой на высокопоставленного чиновника (перевод - gordonua.com).

Согласно инициативе, в Афганистан дополнительно направят 4 тысячи американских военнослужащих.

Решение по Афганистану Трамп принял еще 19 августа после встречи в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид с американскими «генералами и военачальниками».

По данным телеканала, США для урегулирования ситуации в стране намерены также привлечь Индию и Пакистан.

«Мой первоначальный инстинкт заключался в том, чтобы вывести войска из Афганистана», - заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления в штате Вирджиния, передает русская служба «Голоса Америки».

«После многих встреч, в течение многих месяцев, мы провели наше заключительное заседание в прошлую пятницу в Кэмп-Дэвиде, с членами моего кабинета и генералами, чтобы завершить нашу стратегию».

Дональд Трамп очертил три основных интереса США в Афганистане.

Во-первых, «США должны добиться почетного и надежного результата, который достоин огромных жертв, которые были принесены».

Во-вторых, «последствия быстрого ухода из Афганистана предсказуемы и неприемлемы. Поспешный вывод войск создаст вакуум, который быстро заполнят террористы, в том числе из ИГИЛ и Аль-Каиды, как это произошло до событий 11 сентября 2001 года».

В-третьих, по словам американского президента, он «пришел к выводу, что угрозы безопасности, с которыми мы сталкиваемся в Афганистане и регионе, огромны».

Дональд Трамп также поддал критике Пакистан, который, по его словам, «является убежищем для террористических организаций». Президент США отметил, что «Пакистан выиграет от партнерства с США в Афганистане», но может «много потерять», если будет предоставлять убежище террористам.

Президент США также заявил, что Соединенные Штаты больше не будут объявлять даты начала или окончания проведения любых военных операций. «Мы не будем говорить о численности войск или о наших планах», - добавил Дональд Трамп.

Кроме этого, американский президент выступил за предоставление больших полномочий командирам на местах для оперативного реагирования. «Макроменеджемент из Вашингтона не выигрывает сражения. Они выигрываются на полях, опираясь на мнение и опыт командиров, действующих в режиме реального времени - с реальными полномочиями - и с четкой миссией победить врага», - сказал Дональд Трамп.

США также прекратят использовать свою военную мощь для строительства демократии за пределами Америки, в частности в Афганистане. «Вместо этого», - заявил Дональд Трамп, - «мы будем работать с союзниками и партнерами для защиты наших общих интересов. Мы не просим других изменить свой образ жизни, а преследовать общие цели, которые позволяют нашим детям жить лучше».

Америка будет продолжать сотрудничать с афганским правительством, пока в Вашингтоне видят желание и прогресс со стороны Кабула. «Американский народ ожидает увидеть реальные реформы и реальные результаты», - отметил Дональд Трамп.